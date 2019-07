Emilio Lozoya impugnará por omisión de la declaración de Peña y Videgaray

Emilio Loyazo Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), tomará medidas contra el juez federal que rechazó citar a comparecer, en calidad de testigos, al ex presidente de México Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en calidad de testigos por el caso de Agro Nitrogenados.

Por lo anterior, el abogado del ex funcionario, Javier Coello Trejo anunció a través de un comunicado que interpondrá un recurso de queda , para que un tribunal colegiado determine si la resolución de la juzgadora estuvo o no fundada.

El abogado declaró en dicho comunicado, “ha existido una violación flagrante a los principio que rigen el Sistema Pena Acusatorio”.

Como informamos, este lunes se dio a conocer que Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, se negó aceptar las pruebas testimoniales que ofreció a su cargo Emilio Lozoya para tratar de demostrar su inocencia.

Emilio Lozoya impugnará por no omisión de la declaración de Peña y Videgaray

Asimismo, la defensa de Lozoya calificó como ilegal la orden de aprehensión librada contra su cliente y del presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Anteriormente, el pasado 26 de junio, los abogados de Lozoya informaron que el motivo por que se solicitaba que fueran testigos es para que expliquen lo que, dentro de su ámbito de competencia, hicieron o decidieron para la compra que hizo Pemex en 2014 de la empresa de fertilizantes Agro Nitrogenados.

Te puede interesar: Juez deja solo a Lozoya, ni Peña ni Videgaray podrán declarar

“Yo no estoy imputando al expresidente (Enrique Peña) yo lo que estoy pidiendo es que se le cite a declarar para que se aclare todo este asunto. No se trata de imputar a nadie, se trata de decir la verdad”, apuntó el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo.