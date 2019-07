“Emilio Lozoya no puede ser acusado de soborno”; abogado afirma que no hay pruebas

El abogado de Emilio Lozoya, ex director de Pemex y acusado de ser el autor material de lavado en Odebrecht, reveló que no hay pruebas para acusarlo de cohecho, o soborno; Javier Coello, defensor de Lozoya, explicó que el delito de cohecho solo puede ser cometido por funcionarios públicos y el ex titular de Pemex ya no ocupaba el cargo en 2012, cuando según las autoridades mexicanas recibieron el dinero del soborno.

“A Emilio se le acusa desde un principio de recibir dinero de Odebrecht para campaña de Peña Nieto y que en 2010 era financiero de Odebrecht cuando Emilio trabajaba como director de América Latina del Foro Económico Mundial de Davos”, declaró el abogado.

Javier Coello, defensor de Emilio Lozoya

Coello aseguró que el Juez de Distrito se encuentra revisando la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya sobre delincuencia organizada y cohecho, por lo que pidió al Juez de Control para que acredite y argumente dicha consigna.

Las acusaciones de cohecho, afirma el abogo de Lozaya, no tienen fundamentos y afirmó que todo está realizado por una “persecución encarnizada”.

Destacó que incluso hay datos de empresarios que declararon que el político no estaba involucrado directamente en los sobornos.

“Porque mezclan a la mamá si solo Emilio le mando dinero a ella desde la cuenta de Tochos”, declaró el abogado para posteriormente afirmar que no hay pruebas evidentes que Emilio Lozoya haya sido corrupto: “lo voy a probar en futuras conferencias de prensa”.

ACUSADO DE ODEBRECHT

Emilio Lozoya es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el autor material de lavado de dinero con la constructora brasileña Odebrecht. El ex director de la polémica empresa señaló a Lozoya como el enlace directo para los negocios turbios, afirmación que contradice las declaraciones del abogado del ex director de Pemex.