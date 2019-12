Emiliano Zapata pudo haber sido amante del yerno de Porfirio Díaz; quizá era bisexual

Tras la polémica que desató el cuadro del artista Fabián Cháirez en el que aparece Emiliano Zapata con cuerpo de mujer montado en un caballo y con un sombrero color rosado, las vivencias del caudillo del sur han salido a relucir. Una de ellas es que, a pesar de que mostraba una imagen masculino y machista, tenía relaciones con hombres, entre ellos el yerno de Porfirio Díaz.

La supuesta fluidez sexual del general de la Revolución Mexicana gira en torno a un personaje homosexual icónico de México: Ignacio de la Torre y Mier, quien era yerno del expresidente de México, Porfirio Díaz.

La pintura que hizo recordar las vivencias de Emiliano Zapata

De acuerdo con el maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana, Pedro Luna Paiz, hay registros que muestran un supuesto amorío entre "Nachito" y caudillo.

Ignacio nació en 1866 en la capital del país y a los 22 años se casó con Amada Díaz, hija del entonces presidente; sin embargo, los rumores de su homosexualidad crecía más.

Incluso, se cree que su esposa lo habría encontrado en pleno acto con otros hombres, pero nunca se divorciaron, pues era más importante mantener las apariencias.

Cuentan que en la redada de 1901, cinocida como "El baile de los 41", donde arrestaron a 41 homosexuales en una fiesta clandestinas (algunso, según, en drag), ignacio era el número 42; más no lo encarcelaron por ser el yerno de dicho personaje histórico.

En el libro "El álbum Amada Díaz", el escritor Ricardo Orozco, reveló que en los diarios de la hija de Porfirio Díaz ella dejó constancia de la relación entre "Nachito" y Zapata.

Asimismo, la novela Zapata, de Pedro Ángel Palou, insinúa también relaciones homosexuales, basados en los testimonios de Manuel Palafox, conocido como "El Ave Negra", secretario personal del caudillo.

LA SUPUESTA RELACIÓN ENTRE IGNACIO Y ZAPATA

Historiadores y rumores indican que Ignacio de la Torre habría conocido a Emiliano Zapata en 1906, en la hacienda de San Carlos Borromeo, en Cuernavaca, "Nachito" cayó rendido a los puies del caudillo por su personalidad y su aspecto varonil.

Se dice que Ignacio se llevó Zapata a su casa en la Plaza de la Reforma, donde vivieron juntos por seis meses, al parecer con la excusa de que se encargara de sus caballos.

Amada Díaz, quien siguió casada con Ignacio, vivió lejos de su esposo y sólo se dejaba ver con él en eventos presidenciales y públicos.

Al parecer, sus diarios revelarían que ella no sólo sabía de las relaciones homosexuales de su marido, igual lo encontró en pleno acto con el caudillo en un establo.

ZAPATA Y EL MACHISMO

Sea verídico o no que Emiliano Zapara era bisexual, lo cierto es que lo consideran como un ícono masculino y machista. No por nada su nieto, Jorge Zapata González, aseguró que su abuelo no era un "pinche maricón" y que la pintura de Fabián Cháirez expuesta en Bellas Artes era "denigrante".

Se dice que su actitud misógina y machista venía de su propia bisexualidad, pues se veía obigado a reprimirla obligadamente. Cabe mencionar que la figura de Zapata ha sido resignificada por Cháirez y en junio, en la Marcha del Orgullo LGBT+, donde la temática fue "El baile de los 41" y el póster, entre otros artistas abiertamente homosexuales, había un Zapata multicolores.

