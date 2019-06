Emiliano Gortari, “complice” en secta sexual Nxivm e hijo del ex presidente de México

La polémica por el caso del culto Nxivm continúa y ahora las acusaciones en contra de los hijos de políticos importantes de México aumentan de tono tras el juicio realizado en Estados Unidos.

Uno de los más involucrados en la secta sexual Nxivm es el hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Emilio Salinas Occelli, quien según los nuevos documentos dados a conocer en el juicio, que se lleva en la Corte del Distrito Este de Nueva York, se encuentra “muy involucrado” y podría enfrentar cargos criminales en Estados Unidos.

El periódico PROCESO dio a conocer en su ultima edición que el jueves 13 de junio que los fiscales presentaron documentos que indican que Emiliano Salinas supuestamente intentó obtener, ilegalmente, registros financieros de jueces federales, abogados y políticos de Estados Unidos que se encontraban atacando a la secta sexual Nxivm.

Emiliano Salinas Occelli, hijo de Carlos Salinas de Gortari, está casado con Ludwika Paleta.

“Las ilegales pesquisas a las que contribuyó Salinas tenían la intención de formar una carpeta sobre colaboradores, críticos y posibles enemigos de Nxivm y de su líder, Keith Raniere, quien enfrenta cargos en esta ciudad por tráfico humano, esclavitud y crimen organizado, entre otros delitos”, menciona la investigación de la secta sexual.

La cuenta de correo eléctrico del hijo de Salinas de Gortari, Emiliano Salinas, fue confiscada mediante una orden judicial; ahí se encontraba información que sería utilizada para amenazar a las personas en contra de la secta sexual Nxivm.

Estos registros correspondían a los propios abogados de Nxivm, a jueces que llevaban casos de este culto en EU, críticos, políticos como Steve Pigeon (legislador local que colaboró con la secta) e incluso Roger Stone, aliado del presidente Donald Trump y quien ahora enfrenta juicio por hacer declaraciones falsas en torno a la supuesta colusión de Rusia en la campaña presidencial del mandatario”, se lee en la investigación.

Hija del ex presidente de México, Vicente Fox, involucrada en la secta sexual.

Así mismo, se confirmó que Emiliano Salinas ya conocía desde el 2017 la existencia del circulo de esclavas sexuales de Nxivm pero fue hasta el 2018 que decidió separarse; esto tras arrestar en Puerto Vallarta al líder Raniere.

En las grabaciones divulgadas en 2018 y tras los testimonios en el juicio, se confirma que el hijo del ex presidente Salinas de Gortari “le importaba poco” el circulo de esclavas sexuales de Nxivm y las comparaba con un grupo de amigos que deciden “tatuarse el chile”.

Nxivm se expandió por todo México, con el nombre “Emiliano Salinas” apareciendo una y otra vez; en la secta sexual también participaba la hija del ex presidente Salinas de Gortari, Cecilia, y la ex esposa, Cecilia Occelli González; al igual que la hija del ex presidente Vicente Fox, Ana Cristina Fox; la nuera del ex presidente Miguel de la Madrid, Fabiola Sánchez de la Madrid; la hermana del ex director de Pemex José Antonio González Anaya, Alejandra, y Loretta Garza, integrante de una de las familias más acaudaladas de Monterrey.