Eliminan dos órdenes de aprehensión contra Duarte

Redacción Web/Diario La verdad CIUDAD DE MÉXICO.- Juez federal congeló dos órdenes de aprehensión contra Javier Duarte, ya que son catalogadas como no graves. Tras la extradición a nuestro país, la jueza admitió a trámite la demanda de amparo presentada por los abogados de Duarte. En dichas causas se investiga a Javier Duarte por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición lo cuales no son considerados como graves y por tanto no merecen prisión preventiva de oficio.

Yunes pide sean severos con Javier Duarte

“Hoy mismo, renovamos nuestra exigencia de que se haga justicia; le pedimos a la Procuraduría General de la República que actúe con toda severidad, que se le aplique una pena privativa de libertad de muchos años, que se mantenga en prisión, pero también, que devuelva los miles de millones de pesos que se robaron él y su banda, y que mantienen hoy a Veracruz en la situación financiera más crítica de su historia”, señaló Miguel Ángel Yunes Linares.

El actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, hizo una declaración exigiendo sanciones severas que apliquen a su predecesor, mostrando firmeza en sus palabras.