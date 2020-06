Elementos de Marina mataron a Alfonso Gamboa; fue crimen pasional: FGE Morelos

Al menos tres elementos de la Secretaría de Marina perpetraron el asesinato de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, así como de tres de sus hermanos y su madre al interior de un fraccionamiento en el municipio de Temixco, Morelos.

José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad Pública, detalló que uno de los elementos, identificado como Carlos José “N” fue es escolta del ex funcionario federal, y es considerado, junto con la viuda de Gamboa Lozano, Bethzabee “N”, como los principales autores intelectuales y materiales del quíntuple homicidio la tarde del jueves 21 de mayo.

Fue “crimen pasional”, apuntan primeras investigaciones

El titular de la Fiscalía General (FGE) Morelos, Uriel Carmona Gándara, señaló que las primeras investigaciones arrojan que el móvil del multihomicidio fue pasional, pues cuando Carlos José “N” era personal de seguridad de Gamboa, se involucró en una relación sentimental con Bethzabee “N”.

La Fiscalía también analiza como un móvil el aspecto económico, por lo que ya revisan las cuentas bancarias de la víctima, montos y beneficiarios, pues pudiera ser Bethzabee la que reciba el dinero del exfuncionario.

“Cuando supimos la identidad de los presuntos y su relación con la Marina me comuniqué con el Secretario de Marina, el cual de inmediato giró instrucciones a la Unidad de Inteligencia para localizar a los involucrados en este homicidio. La postura del secretario es que no se queden impunes porque una institución de tanto prestigio no puede ser enlodada por malos elementos dijo el fiscal de Morelos.

Carmona Gándara destacó que hasta el momento el asesinato no está relacionado con la investigación de desvío de recursos por más de 250 millones de pesos para las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Marinos mataron a exfuncionario de Enrique Peña Nieto

De acuerdo con la información que revelaron las autoridades estatales, el pasado jueves 21 de mayo, un grupo de cuatro hombres con armas de fuego cortas, ingresaron al domicilio de Gamboa Lozano, con ayuda de Bethzabee “N” quien le proporcionó a Carlos José “N”, el código de seguridad de acceso a la residencia.

Hasta ahora la Fiscalía General del Estado ha logrado identificar a cuatro personas contra quienes obtuvo orden de aprehensión, y es en el Poblado de Alpuyeca, Municipio de Xochitepec, donde se logra la primera detención respecto de Jesús Manuel “N” de 30 años de edad, quien fue asegurado cuando se trasladaba del Estado de Guerrero hacia la Ciudad México.

Posteriormente, se realizaron trabajos de campo y gabinete para lograr la localización de Bethzabee “N”, que fue detenida en coordinación interinstitucional con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de una diligencia de cateo en el domicilio de la mujer, ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, en donde fue detenida por Agentes de Investigación Criminal.

Comunicado de Prensa



Con relación a los hechos violentos registrados en el Municipio de Temixco, Morelos; en donde perdieran la vida cinco personas, entre ellas Alfonso Isaac Gamboa Lozano de 39 años de edad, quien fue titular de la Unidad de Política...https://t.co/Z3ufopmeZs pic.twitter.com/D21TdoB2oD — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) June 4, 2020

También se logró establecer la identidad de otro presuntos partícipes identificados como Carlos José “N” con quien presuntamente mantenía una relación sentimental la hoy imputada, Aldo Francisco “N”, y otro masculino conocido con el apodo de “El Viejón”.

En las audiencias desarrolladas, la Fiscalía Especializada en Feminicidios aportó los datos de prueba suficientes que lograron de manera separada, la vinculación a proceso de Bethzabee “N” de 39 años de edad y de Jesús Manuel “N” de 30 años de edad, como coautores en el delito de homicidio calificado, contra quienes la autoridad judicial impuso la prisión preventiva como medida cautelar, otorgando dos meses para el cierre de la investigación complementaria.