Elecciones 2018: Armando Ríos Piter, aspirante independiente a la Presidencia de México

Armando Ríos Piter acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentar una demanda de juicio para la protección de sus derechos y denunciar presuntas violaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Acudo a la justicia electoral, porque mis derechos sustantivos han sido quebrantados por violaciones al debido proceso por parte del Instituto Nacional Electoral. Esa es la controversia que hoy someto a este Honorable Tribunal.

Vengo como ciudadano a defender mis derechos políticos, especialmente el de ser votado; vengo a defender los derechos políticos de los miles de ciudadanos que me ayudaron a recopilar apoyos para mi candidatura independiente, concretamente el de participación política; y vengo a defender, sobre todo, el derecho político electoral de votar de más de un millón y medio de ciudadanos que me otorgaron su apoyo y su confianza.

Vengo a denunciar hechos que atentan contra la democracia constitucional mexicana; contra la democracia participativa de los mexicanos, y contra la posibilidad de tener en la boleta a un candidato sin partido.

Acudo ante la máxima autoridad del país, a evidenciar las violaciones del INE a los lineamientos que sus propios consejeros elaboraron, validaron y después violentaron inventando etapas no previstas en sus propias normas, alterando el resultado de los apoyos ya convalidados con un extraño muestreo aleatorio en el que basaron un tercer proceso de validación que dejaba sin efectos sus propias actuaciones, el esfuerzo de 7,000 voluntarios y el ejercicio cívico político de millón y medio de ciudadanos que me otorgaron su confianza.

El procedimiento legalmente celebrado ha sido desconocido por el propio árbitro electoral, y suplantado por otro que conculca derechos políticos por artificios sin ley, métodos, instrumentos y procedimientos conocidos. El INE se devora a sí mismo al invalidar lo por él validado, desconocer lo actuado por millones de ciudadanos y juzgar varias veces por la misma causa.

Presento esta demanda de justicia en la oficialía de partes del Tribunal y no en la del Instituto, porque he visto con tristeza como han chicaneado el proceso en el INE, como actuaron en la obscuridad y cómo quieren denostarme. Subrayo que es falso que no hayamos acudido a ejercer nuestra garantía de audiencia, como algunos de sus funcionarios insisten febrilmente en propagarlo de manera mentirosa.

Termino diciendo que no es solo un problema de forma o procedimiento, lo es de fondo y de Derechos Políticos. Derechos políticos de mexicanos que tememos ver cerrada la vía independiente como vía alterna a un sistema de partidos podrido.

Por eso acudo a la justicia electoral con humildad republicana y me someto al peso de la ley. En sus manos deposito la fe de millones de mexicanos que creemos en un México diferente, que luchamos por alcanzarlo día con día".