Elba Ether Gordillo posa para su primera foto en libertad.

Elba Esther Gordillo ya es libre tras cinco años de prísion y acusaciones, sin embargo, ahora que está fuera parece haber olvidado los achaques por los que le concedieron prisión domiciliaria en su penthouse y ahora posa para su primera foto como mujer libre luciendo radiante.

Desde ayer circula en redes sociales la primera foto de “La Maestra”, luego que ésta fuera absuelta de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero, que la llevaron a estar entambada.:.

De acuerdo con lopezdoriga.com, el que posa con la exlíderesa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es Luis Morales, primo de la susodicha. Es la foto es antes de que el abogado de Elba Esther Gordillo anunciara la esperada liberación de su clienta.

Aunque la decisión del magistrado Miguel Ángel Aguilar fue cuestionada por muchos, hasta la próxima titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aceptó que el caso que se armó contra la ex del SNTE no estaba bien cuajado. De ahí su liberación, ya que las pruebas que ofreció la Procuraduría General de la República no fueron suficientes para sostener las acusaciones.

Elba Esther Gordillo fue aprehendida en febrero del 2013… el primer golpe de poder que hizo Enrique Peña Nieto como presidente de México. La exlíderesa magisterial fue acusada de desviar casi 2 mil millones de pesos del sindicato de maestro.

Aunque la Procuraduría terminó aceptando la decisión del juez que otorgó la libertad a “La Maestra”, se posicionó y dijo no compartir la resolución… y, en respuesta a quienes ahora cuestionan su labor en este caso, sólo atinó a señalar que siempre actuó con apego estricto a la Constitución.

