Elba Esther Gordillo se lanza contra Leticia Ramírez: ‘me hace sentir pena’

La exdirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, afirmó que el perfil de la nueva titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya le da “pena”.

La sindicalista y exdiputada priista señaló que la exdirectora de Atención Ciudadana del gobierno de AMLO se ha dedicado a tareas burocráticas y administrativas y criticó que no pudiera contestar cómo un alumno de primaria podrá aprender matemáticas con el nuevo modelo educativo.

“Cuando llegó creí que era el momento de los acuerdos, del diálogo, de buscar soluciones. Como maestra pues realmente con todo lo que ha pasado me hace me hace sentir pena, porque me gustaría ver a una persona que domina el tema educativo, que realmente emerja del aula”, dijo la ‘maestra’ en entrevista para el diario Reforma.

“No he visto claridad y diagnóstico para lo que hay que hacer en educación. No se puede plantear un nuevo modelo educativo cuando no hemos ido al fondo del tema”, añadió.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, la exlideresa del SNTE se pronunció a favor de las escuelas de tiempo completo, a la alimentación de los niñas y niñas en los planteles, por lo que pidió mantener escuelas de tiempo completo.

En este contexto, Gordillo aseguró que no hay un solo gobernador, presidente o maestro que la hayan denunciado por uso indebido del erario público y afirmó que ella solo ha vivido de los maestros.

“Yo viví de los maestros, me pagaban absolutamente todo. Y bueno, hay de corrupciones a corrupciones”, indicó.

‘Es sumisa y callada’: Elba Esther Gordillo

Esta no es la primera vez que Elba Esther Gordillo se lanza contra Leticia Ramírez.

Esta no es la primera vez que Elba Esther Gordillo se lanza contra Leticia Ramírez, ya que hace algunas semanas acusó a la nueva titular de la SEP de ser sumisa y callada.

“Conozco bien a Leti, en el movimiento magisterial, puedo hablar de su trayectoria sindical. Ella era una aguerrida combatiente, muy complicada de la Coordinadora en ese momento. Históricamente se ha mostrado como combativa, de lucha, y que hoy la veo sumisa, callada, ante temas tan importantes como el de la educación”, señaló.

Gordillo consideró que siempre se ha buscado que la SEO sea liderada por un maestro o una maestra que tenga una larga trayectoria académica, que conozca el sistema educativo, que esté comprometida con la educación pública de calidad y respete el principio laico.

Sin embargo, destacó que con el nombramiento de Leticia Ramírez “una vez más vemos que esa no es la prioridad, la prioridad es la política por encima de la educación, y creo que eso es muy lamentable”.

¿Qué respondió Leticia Ramírez ante señalamiento de Elba?

Los verdaderos constructores de la educación pública en México han sido miles de maestras y maestros comprometidos. Vengo de ahí, a ellos me debo, de trabajar hombro a hombro. Desprecio a las personas que se han servido del magisterio para prestarse a la corrupción. pic.twitter.com/92LmngK38O — Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) September 11, 2022

En respuesta, Leticia Ramírez Amaya dijo que despreciaba a las personas que se han servido del magisterio y se han prestado a la corrupción y sentenció que los verdaderos constructores de la educación son los maestros.

“Los verdaderos constructores de la educación pública en México han sido miles de maestras y maestros comprometidos. Vengo de ahí, a ellos me debo, de trabajar hombro a hombro. Desprecio a las personas que se han servido del magisterio para prestarse a la corrupción”, escribió la funcionaria de la 4T en su cuenta de Twitter.

