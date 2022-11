El tiempo para Marcel Proust a 100 años de su muerte

Sin duda alguna, el novelista parisino Marcel Proust es considerado como uno de los mayores referentes de la literatura francesa y hoy se conmemora, en Francia y en el mundo, el centenario de la muerte del escritor que publicó su primer fragmento de En busca del tiempo perdido durante La Belle Époque en París.

De diversos fragmentos grabados del archivo de la BBC, se extrajeron conversaciones de gente cercana al novelista en las que se puede apreciar un lado más íntimo de Proust. "Él sentía mucha curiosidad por la vida de otras personas y solía hacerles muchas preguntas. Le divertía conocer los secretos de sus amigos. Era como un amante de los crucigramas que intentaba llenar un espacio vacío durante años", recordaba Antoine Bibesco, aristócrata rumano quien conoció a Proust a sus 30 años.

Michael Wood, profesor emérito de la Universidad de Princeton y conocedor de su obra, comentó a la BBC: "Lo primero de lo que hablaba (Proust) era de los chismes de la gente, de lo que estaban haciendo, de quién se casaba con quién, de lo que le había pasado a tal y cual, de quién había desaparecido del mapa social”, denotando esa curiosidad antropológica que tenía Proust, quien también era considerado como un socialité.

“Hay un monstruo en la vida que nos devora y es el tiempo”: Proust

Bibesco le dijo a la BBC que Proust “supo rastrear, describir y conquistar el tiempo (...) él decía que hay un monstruo en la vida que nos devora, y que ese era el tiempo”. Fue el también diplomático quien, en 1913, ayudó a Proust a publicar el primer volumen Por el camino de Swann de su obra maestra En busca del tiempo perdido, la cual es un vivo retrato de la sociedad francesa durante La Belle Époque.

El tiempo fue uno de los principales temas que Proust abordaba en sus textos: "Llegó a la opinión de que todas esas cosas —la vida social, el amor, la amistad (...) todo— es una pérdida de tiempo. La vida misma es un desperdicio. El tiempo es una pérdida. Y luego hizo ese brillante descubrimiento que es que no puedes recuperar el tiempo intentándolo, pero puedes tropezarte con él”, explica el profesor Wood.

Durante sus últimos nueve años de vida, Proust tuvo muchos problemas de salud, de acuerdo con Celeste Albaret, quien fuera su ama de llaves y quien relató a la BBC: "me dijo que la muerte lo perseguía y que quería terminar la obra de su vida. Una mañana, cuando llegué, estaba como un niño que había encontrado el juguete más maravilloso y toda la felicidad del mundo y me dijo: '¡Ah querida Celeste! Tengo una gran noticia para ti'. Se sentó derecho, me sonrió y me dijo: 'He escrito las palabras El fin. Ahora puedo morir en paz'”.

Fue el 18 de noviembre de 1922 cuando Marcel Proust empeoró de salud y los doctores le dijeron a Celeste que ya no se podía hacer nada. Fueron ella y el hermano de Proust, Robert, quienes estuvieron presentes cuando el novelista falleció. "Regresé al lado del profesor Proust, y ambos estábamos junto a él. Su hermano le preguntó, mientras levantaba un poco a monsieur, porque estaba respirando con dificultad: '¿Te estoy lastimando querido pequeño Marcel?', y él respondió: 'Sí, mi pequeño Robert'. "No me había dado cuenta de que había muerto. Nos miraba con esos hermosos ojos pacíficos y falleció como una luz que se había apagado".