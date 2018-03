El sexenio de las violaciones a los derechos humanos: CNDH

Balance de #DerechosHumanos no es favorable en este sexenio. No hay mayor respeto ni vigencia a éstos, no se ha fortalecido el #EstadoDeDerecho, ni ha cambiado el entorno de desigualdad, impunidad y #Violencia. #InformeCNDH2017 https://t.co/HR5aXlvQt5 pic.twitter.com/GnZToIfnkb

— CNDH en México (@CNDH) March 29, 2018