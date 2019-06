AMLO presidente El rescate de Pemex va muy bien

El rescate de Pemex va muy bien: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) da detalles de las inversiones de Pemex en el extranjero y en lo particular en relación a las negociaciones que se hicieron en España, en unos muelles y en la construcción de “hoteles flotantes”, además de la limpia, combate a la corrupción y cómo se ha frenado la caída en la producción.



Sobre la limpia a fondo que se está haciendo en Pemex, el mismo primer mandatario confirmó que el ex director de Pemex Exploración y Producción, Miguel Ángel Lozada Aguilar pidió licencia, y que se hará una revisión por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y en donde la misma titular, Irma Eréndira Sandoval dará un informe, ya que como se sabe, se le involucró en los contratos irregulares con universidades en el contexto de la investigación denominada “estafa maestra”.

“La caída de la producción petrolera no solo se detuvo, sino que se estabilizó y ahora ya hay utilidades”, señaló el Presidente.

Acerca de las empresas de Pemex que existen tanto en territorio nacional como las que se hicieron incluso en paraísos fiscales como las Islas Caimán, recalcó que se está llevando a cabo una limpia en general. “Yo sí puedo decirles que se acabó la corrupción en Pemex”, destacó.



“Todo ese tráfico de contratos y de compras con sobreprecio que se hacía, eso ya se terminó. Estamos, al contrario, ahorrando en Pemex bastante", insistió.

Lo que costaba mil millones de dólares ahora se paga en 700 millones; es decir, traemos un ahorro en la operación de Pemex de hasta el 30 por ciento, esto es trabajos de exploración y de perforación, añadió.

Reiteró que: “lo que tiene que ver con Pemex se está limpiando, Pemex va muy bien; pensaron nuestros adversarios que no íbamos a poder con el rescate de Pemex y lo estamos logrando”, aseveró.

Reporte de Pemex sobre el comportamiento actual de la producción de hidrocarburos y sobre pagos a contratistas y proveedores.

“Estoy tranquilo, porque se detuvo la caída en la producción. Hoy viene una información de que no es así, que van dos meses que sigue cayendo la producción”.

“Yo tengo otra información y está estabilizada la producción, y ya no tiene nada que ver, es cosa hasta de poner una gráfica para contestarles a los expertos de cómo venía cayendo la producción de manera peligrosa, todo lo que no vieron ni las calificadoras, del derrumbe en la producción de Pemex, de todo el daño que le causaron a Pemex, de cómo apostaron a destruir a Pemex, cómo venía cayendo.



“Si no hubiésemos intervenido estaríamos, de acuerdo a la tendencia, con una producción de un millón 300, un millón 400 mil barriles diarios y tenemos un millón 670 mil barriles; puede ser que de un mes a otro haya bajado 20 mil barriles, pero no es la caída que se estaba dando, lo que pasa que les cuesta trabajo reconocer que están saliendo bien las cosas”, resaltó.

También dijo que la caída no solo se detuvo, sino que se estabilizó y ahora ya hay utilidades.



“Ya se está reestructurando la deuda de Pemex, estaban ahí como zopilotes, con todo respeto a los zopilotes, esperando cómo acabar con las finanzas de Pemex”.

“Afortunadamente bancos extranjeros, que tienen muy buena información, aquí vinieron y ampliaron créditos, bajaron tasas de interés; y eso mismo están haciendo otros bancos para reestructurar la deuda que heredamos en Pemex.

“Entonces, vamos bien. Y estas empresas que existían y eran independientes ya tienen control de la dirección de Pemex”, en especial Pemex Internacional y 90 empresas independientes que se constituyeron.



“Estamos incluso revisando contratos de empresas que se tienen en España, con astilleros españoles, en donde no había un trato justo para Pemex, todo eso se está revisando, y les vamos a informar”.

Resaltó que independientemente de esto, en los análisis que se reportan, sólo se encaminan sobre la petrolera no se informa que se bajó la inflación. “Por algo será”.

En la administración de Felipe Calderón, Pemex suscribió jugosos contratos con empresas españolas haciendo a un lado a astilleros mexicanos.

Calderón permitió corrupción en Pemex

Conforme a información oficial, desde 2012, concretamente en los últimos meses de la administración de Felipe Calderón, la paraestatal Pemex suscribió jugosos contratos con empresas españolas haciendo a un lado a astilleros mexicanos, todo por quedar bien con “la Madre Patria”, misma que ahora sus gobernantes, como el Rey Felipe VI, se niegan a dar una disculpa por el genocidio y explotación de miles de indígenas.



También se les “olvidaron” los beneficios de la explotación minera, financiera, etc., que durante cinco siglos han obtenido permanentemente de México y América, de ellos 300 años de coloniaje y explotación indígena.

En el caso que nos ocupa, el ex presidente Calderón ordenó la firma de contratos para la construcción de dos inmensos hoteles flotantes para que se hicieran en los astilleros de Galicia y que posteriormente avaló Enrique Peña Nieto, a pesar de ser solo presidente electo.



Sin embargo, no fue solo eso, sino que se suscribió una perversa “sociedad”, en donde Pemex ponía el capital, materiales e instalaciones y ellos sólo “el trabajo”.

Como oportunamente La Verdad lo dio a conocer en ese entonces, el asunto se concretó después de una reunión que mantuvieron con el ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, con el Secretaria de Energía, además de representantes de Pemex.

Cabe resaltar que ahora el ex director de Pemex, Emilio Lozoya se encuentra huyendo tras ser investigado por la compra a un sobreprecio de la empresa Fertinal.

Los contratos por un valor de 190 millones de dólares para la construcción de los dos hoteles flotantes se firmaron el 19 de septiembre de 2012, por los representantes de Pemex con los ejecutivos de los astilleros de Navantia y J. Barreras, es decir 70 días de que dejara Calderón el cargo.



Sin embargo, eso es sólo la punta del iceberg, ya que en dicha sociedad, Pemex aportó más de 375 millones de dólares de los cuáles por su supuesto, casi todo son pérdidas mismas que se trataron de ocultar con la entrada de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sospechoso beneficio en licitaciones

Las navieras asociadas Navantia y J. Barreras, fueron precalificadas como buena opción por PMI, filial internacional de Pemex, dejando en el camino empresas mexicanas y de otros países como Servicios Marítimos de Campeche, Grupo Eyva --con dos alianzas--, Transportación Marítima Mexicana, Técnicas Marítimas Avanzadas, Mexiship Ocean, Cotemar y Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados, entre otras.

Lo que se supo en ese entonces fue que la licitación que primero “ganó” la empresa española J. Barreras y que después subcontrató a Navantía, para la construcción de dos flóteles, misma que tuvo fallas y demoras, por lo que de dos de estos barcos solo se hizo uno.

En ese tenor el ministro Soria y el titular de Energía también discutieron el estado de la disputa entre la petrolera española Repsol y Pemex, donde para variar la paraestatal perdió miles de millones de dólares

NUMERALIAS

1000 millones de dólares se gastaban en trabajos de exploración y perforación en Pemex

700 millones de dólares se pagan actualmente

30% se está ahorrando en estos trabajos

1 millón 670 mil barriles diarios, la producción actualmente

2012, año en que Pemex suscribió jugosos contratos con empresas españolas, haciendo a un lado a astilleros mexicanos

190 millones de dólares para la construcción de dos hoteles flotantes se firmaron el 19 de septiembre de 2012