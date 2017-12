"El pirata de Culiacán" estuvo con HotSpanish y Ben 'El Gringo', horas antes de su asesinato

Dos vloggers mexicanos publicaron videos en el que aparece Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como "El pirata de Culiacán", horas antes de su asesinato, en un hotel de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco.

HotSpanish y Ben 'El Gringo', quienes estuvieron con el famoso youtuber de Sinaloa en el lugar en que lo asesinaron, narran cómo ocurrieron los hechos y se deslindan del crimen al asegurar que ellos no "le pusieron el dedo", refiriéndose a que no avisaron a sus asesinos dónde estaría.

Mucho se especuló sobre el paradero de HotSpanish, pues se sabía que estuvo presente pero no había aparecido dando una declaración. La información que se tenía era a través de supuestos twitters

y publicaciones, pero esta vez se presentó en un video contando lo que vio.

Las imágenes empiezan con lo que se presume son las últimas horas con vida de 'El Pirata de Culiacán', Juan Luis Laguna Rosales.

El video en el que HotSpanish cuenta su último encuentro con "El pirata de Culiacán". A partir del 3'58", están las últimas imágenes del youtuber asesinado.

Todo empezó días antes de que mataran al Pirata de Culiacán.

El sinaloense le había mandado un mensaje a su Instagram diciéndole que había llegado a Guadalajara, le pedía su número de teléfono ponerse en contacto.

HotSpanish explica que hacía en Guadalajara.

"Yo renté el departamento, se me ocurrió la idea del Brócoli Shore, hacer los episodios: chicas, andar tomando. Que por lo regular es muy común cuando ando en México".

en esta parte hace un paréntesis para agregar lo que siente por México:

"Quiero aclarar que después de esto no cambia mi opinión de México, a mí me encanta México y es uno de los lugares donde me gusta más estar".