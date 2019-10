El país vive una paz espiritual: AMLO

Tras respaldar la liberación del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ovidio Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Culiacán y el país vive en una paz espiritual que no se tendría si se hubiera combatido a los criminales con toda la fuerza del Estado.

Además, insistió que dicha decisión tomada dicho día fue la correcta y agregó que nunca utilizará al Ejército o policía en contra de la población.

De nueva cuenta, AMLO dejó en claro que su administración no pedirá al ejército o cualquier fuerza del orden que actúe en contra de la población, ya que no es un dictador o represor.

"No es, 'a ver, ahí están unos alborotadores, unos delincuentes y a mandar al policía y a mandar al Ejército y a usar la fuerza y a reprimir'. No, no somos dictadores, no somos tiranos, nosotros vamos siempre a respetar la vida de los seres humanos y se puede lograr así la paz", manifestó.