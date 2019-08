El padre Solalinde presenta a AMLO a su candidata para presidir la CNDH

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunió con el padre Alejandro Solalinde y además de una buena charla entre amigos, el padre aprovechó la ocasión de presentarle a su candidata, por decirlo de algún modo, para que sea esta mujer quien sea la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en México, se trata de Elizabeth Lara Rodríguez para dirigir la Comisión.

El padre Solalinde presenta a AMLO a su candidata para presidir la CNDH

Solalinde le explicó al presidente AMLO que Elizabeth Lara Rodríguez, es una abogada de profesión que es nacida en Oaxaca, la mujer fue calificada por el propio padre Solalinde como "una guerrera" que se pule en defender los derechos humanos de los migrantes que llegan al México o atraviesan por él.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

Pese a haber sido presentada, la candidata del padre Solalinde con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha descartado de que pueda existir favoritismo alguno hacia Elizabeth Lara Rodríguez quien es coordinadora de la CNDH en Oaxaca, al haberla presentado de forma directa con el mandatario nacional, AMLO

Me reuní con el padre Solalinde, mi hermano, amigo y compañero de lucha por la igualdad, la justicia y la fraternidad. pic.twitter.com/dyARiwam8k — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 6, 2019

"Es la persona que yo estoy proponiendo, pero de ninguna manera será una imposición, ella tendrá que seguir todos los procesos y cómo puede salir y o no salir; es una guerrera bravísima entregada para defender a los migrantes, gracias a ella yo pude entrar a estaciones Acayucan donde no podía entrar y descubrimos muchas cosas, ella no se tienta el corazón para hacer muchas cosas, yo confío mucho en ella" indicó el padre Solalinde.

Entre los temas que fueron abordados entre el presidente de México y el clérigo católico estuvo, los casos de retornos de los migrantes que llegan a México, de los cuales señaló Solalinde que estas personas “de color” que son deportados, podrían tener un mejor lugar, debido a que tanto iglesias como asociaciones civiles están coordinandose con la mentalidad de poder llegar a crear lugares de asentamiento para que estos migrantes puedan vivir con dignidad.

TE PUEDE INTERESAR: Padre Solalinde defiende a AMLO tras ataque; tacha de ALTANERO a Jorge Ramos

Solalinde le comentó a AMLO que dichos asentamientos podrían estar ubicados en entidades tales como Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Oaxaca.

"Es una propuesta que vengo a comentarle al presidente", indicó el padre católico, Alejandro Solalinde.

Video: teleSUR tv