El líder del Tri le manda un "saludito" a AMLO

El líder de TRI, Alex Lora, ha causado furor con un vídeo que está circulando en las redes sociales, ya que aparentemente le mansa "saluditos" al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Este sábado, el cantante de rock se ha convertido en trending topic en Twitter, pues varios usuarios han compartido el material que tiene cientos de reproducciones. Entre los comentario están:

Aparentemente, fue durante el concierto Catrina Music Fest en el Columbis, en Estados Unidos, donde el rockero alentó su público a acompañarlo con un saludo utilizando la frase: "Eh puto".

"Me comeré un gansito y no va a decir recuérdame, va a decir me canso ganso. Le mandaremos un saludito. Que se oiga hasta el Palacio Nacional", dijo el cantante durante su presentación.