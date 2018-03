El lado turbio de VivaAerobus

Las quejas más frecuentes contra la aerolínea ‘VivaAerobús’ son acerca de los retrasos que suelen tener. Atrasos que van desde media hora hasta las 24 horas, y sin embargo la empresa solamente les dice que “a pesar de que fue asunto de la famosa aerolínea, me comuniqué como decía el correo para ver otras opciones y me dijeron que con la pena, así eran las cosas y que no se reembolsaba nada”, tomado de una queja de internet. Jesus Faudoa/Diario La Verdad Ciudad de México Otra de las reclamas comunes que se hacen contra la empresa, son las cancelaciones de vuelos, y cambios de itinerario. Como bien es sabido, la compañía no realiza conexiones entre vuelos, por lo que hay que tomar varios vuelos para llegar a un destino. Si tú realizas tu itinerario y te cancelan uno de los vuelos para llegar a tu destino, te regresa tu dinero, pero por la urgencia de comprar otro vuelo, en el mismo día, te suele encarecer el boleto. Según un afectado, dice que la empresa “hace fraude, venden más boletos que la cantidad disponible de asientos del avión, es decir propician un sobrevuelo, y se les hace fácil cancelar los asientos de las personas que pagamos los lugares con anticipación a un menor precio, para que así, ellos se queden solamente con la venta de boletos a precios más caros, debido a la cercanía del vuelo, y el día del vuelo inventan pretextos absurdos como que tú tarjeta tiene problemas, le echan la culpa a la tarjeta bancaria, te hacen ese día el reembolso y les importa un bledo los problemas”. Una queja más es que el trato del personal es muy malo, que no tienen contacto ni comunicación efectiva con los clientes, inclusive se llegan a agarrar a palabras para demostrar que tienen razón y que debes de comprar otro boleto o pagar por una maleta documentada. Según la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la aerolínea es la segunda con más quejas en el país, principalmente por los costos elevados y las pérdidas de pertenencias. La Profeco aclaró que solamente le pueden dar seguimientos a los casos dónde el afectado no pudiera tomar su vuelo y si existe algún cobro indebido. En cuanto a demoras y cambios de vuelo, ellos se ajustan a políticas internas. Desde el 27 de junio se realizaron modificaciones a la Ley de Aviación Civil, donde se prevén sanciones a las aerolíneas que cometan venta excesiva de boletos de un vuelo o que retrasen los mismos. Si las aerolíneas presentan un retraso, los pasajeros deberán ser compensados a través de descuentos para vuelos en el futuro hacia el destino contratado o alimentos y bebidas. De igual forma se aplican sanciones si se llega a perder parte o la totalidad de tu equipaje, aproximadamente 11 mil pesos por maleta documentada. Si te quieren cobrar excedente de peso, ahora por ley, en cualquier vuelo nacional o internacional, debes de tener como derecho, equipaje documentado gratis de 25 kilogramos. En recientes fechas, la Profeco multó con 4.2 millones de pesos a ‘VivaAerobús’ por seguir sin respetar las nuevas modificaciones a la ley, con esto se busca respetar los derechos del usuario.

Te puede interesar