El interés tiene pies: Jóvenes le rezan a la Virgen solo cuando algo necesitan

En total, Tania y su familia, recorrieron 913 kilómetros, la mitad del camino, lo hicieron a pie y el otro restante, viajaron en camión; Nada fue impedimento para que toda la familia, asistiera a la Basílica de Guadalupe.

Ella, lamenta que actualmente, lo jóvenes no crean en nada y que dejen de tener fe en la Virgen de Guadalupe.

“Sólo le rezan cuando se acuerdan de ella, cuando le quieren pedir algo, no tienen disciplina”, dijo.

Hasta 2010, en México, había más de 84 millones de católicos, otros 10 millones, profesaban otra religión y 4 millones más, no pertenecían a ninguna, esto, según cifras del Instituto Nacional de Geografía y estadística (Inegi).

La fe entre los jóvenes, es débil según dijeron especialistas, el poco acercamiento que la Iglesia Católica tiene con la población joven, debilita todavía más la fe por credos religiosos.

El 20% de la población, se sienten más identificados con figuras como San Judas Tadeo y la Santa Muerte.

“La juventud ve mucha hipocresía en las instituciones católicas, además de que no ven una propuesta para ellos, no hay oferta social para los problemas que afecten a los jóvenes. No quieres que les digan si a todo, si quieren orden paro también que los escuchen”, explicó Elio Masferre, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.