El escritor Arturo Pérez-Reverte habló de su nuevo libro

El escritor Arturo Pérez-Reverte llegó de nueva cuenta a la Ciudad de México para presentar su nueva novela inspirada en la Revolución Méxicana.

El español dijo que en esta época la violencia “era tamizada por la ternura, la crueldad suavizada por la lealtad”. Eso es lo que encarna y define al mexicano, inspira la novela más reciente del escritor español Arturo Pérez-Reverte, Revolución (Alfaguara).

Al presentar su libro el escritor Arturo Pérez-Reverte dijo: “No quisiera decepcionar a nadie. Pero lo que me interesa de la Revolución mexicana no es el movimiento en sí, sino el comportamiento de las personas durante el conflicto. Los hombres y las mujeres que fueron crueles y leales al mismo tiempo, valientes y cobardes, que fueron humanos”.

El escritor Arturo Pérez-Reverte y "Revolución"

Para la presentación de la novela Revolución (Alfaguara) Pérez-Reverte estuvo en Casa de los Azulejos.

Luego de no visitar la CDMX por más de una década, el escritor Arturo Pérez-Reverte estuvo en la Casa de los Azulejos, cercana al sitio donde desayunaron Emiliano Zapata y Francisco Villa en 1914, el novelista señaló: “este libro es un balance, es un rendir cuentas; es decir ‘esto he aprendido de ustedes’, lo bueno y lo malo, y muchas gracias”.

Arturo Pérez-Reverte dijo “Mi concepto de violencia, que se educó en las guerras que he cubierto como periodista, México lo ha matizado. En este país comprendí que la violencia es lenta, que es un estado de cosas, no un estallido. Que el gris es el color de la vida, el blanco y el negro no existen. Me ha permitido comprender mejor el mundo”.

En medio de su emoción, el escritor Arturo Pérez-Reverte “Disculpen que hable de México con cierto calor e insolencia. Pero siento que aquí no estoy en el extranjero, sino en mi tierra”, agregando “Y uno tiene derecho a hablar duro de aquello que ama y respeta. Este libro es un acto de amor, no de soberbia”.

Español escribe novela sobre la Revolución Mexicana

El escritor Arturo Pérez-Reverte dijo sentirse en México como si fuera su tierra.

Después de un arduo proceso de investigación y lecturas sobre la Revolución mexicana y sus protagonistas, de observar fotografías antiguas y mapas de la época, desarrolló la historia de Alatriste y Falcóentre 1911 y 1920, aproximadamente.

La novela trata de un joven ingeniero de minas español que está trabajando en el norte de México en 1911 y se ve envuelto en la Revolución Mexicana. Por accidente, se encuentra con los villistas en Ciudad Juárez (Chihuahua) y lo obligan a unirse a ellos para que los ayude a asaltar un banco, ya que él sabe de explosivos.

El escritor Arturo Pérez-Reverte dijo de su protagonista “Él descubre que la Revolución es una buena escuela, que mirando se aprende. Y se enamora de los hombres y las mujeres que la hacen. Él no es un revolucionario, no quiere cambiar el mundo, no cree que este movimiento modifique algo ni le importa. Piensa que la gente que está haciendo esto es fascinante”.

Arturo dice que su personaje principal nació para evocar el momento en que su abuelo paterno que era un ingeniero vino a México en esa época. “Mandaba cartas a la casa narrando lo que acontecía, lo que hacía Villa. Me fueron familiares canciones, libros, periódicos de la época. Un día decidí que quería contar esta historia”.

Pérez-Reverte, al igual que su protagonista Martín Garret, “le presto esa mirada”, no tiene un buen concepto del final de las revoluciones.

“Creo que son necesarias, pero la mayoría termina mal. Y toda esa escéptica melancolía, esa desilusión, esa falta de esperanza en el resultado final de la revolución planea en este el libro”, Pérez-Reverte.

Francisco Villa, refleja la condición del mexicano

El escritor español volvió a Villa un personaje importante en su novela.

El escritor Arturo Pérez-Reverte se centra en la figura de Francisco Villa. “Lo preferí como personaje. He sacado mi propio Villa, tras leer todas sus biografías. Él refleja muy bien la condición del mexicano: valor, coraje, imaginación, suerte.

Sobre su presentación, Arturo dijo “Creo que mi Villa es el correcto. Es un bandolero medio analfabeto, cruel, fanfarrón, mujeriego, un táctico extraordinario, fascinante y repulsivo al mismo tiempo, contradictorio; pero también generoso. Esa mezcla de todo es muy mexicana”.

El escritor Arturo Pérez-Reverte dijo que Revolución será presentado por el escritor Élmer Mendoza, a las 19:00 horas, en el Polyforum Siqueiros.

