“El diablo le tiene bronca a México”, dice papa Francisco

El papa Francisco habló de la violencia e inseguridad que se vive en México y afirmó que “ el diablo le tiene bronca”, un juicio que ya había hecho años atrás.

“Realmente el diablo le tiene bronca a México, es verdad. Los mismos mártires nuestros, ¿no? Las persecuciones a los cristianos, que son persecuciones que en otros países de América no se dieron con tanta violencia, ¿por qué en México?, algo pasó ahí”, afirmó el pontífice en una entrevista.

Francisco también afirmó que no hay otra explicación para la ola de violencia que se vive en el país a parte de que el “diablo le tiene bronca a México”.

El papa ya habia dicho una frase silimar en el 2015.

Ante el cuestionamiento de la reportera sobre que debería hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la situación, el papa Francisco le recomendó realizar pactos políticos con quienes tienes tienen pensamientos diferentes a los de él.

TE PUEDE INTERESAR: El Papa Francisco envía mensaje URGENTE a AMLO: Hacer PACTOS por el bien de México

“A un gobierno no sé qué medidas concretas le aconsejaría, porque eso es un quehacer de la política, de la política creativa. Sean creativos en la política, una política de diálogo, de desarrollo. Del compromiso. A veces no queda más remedio que el compromiso, de pactar con ciertas situaciones hasta que se aclaren las otras. Con otros que no la piensan como nosotros. Digo, ir a los pactos”, declaró en la entrevista.

PAPA FRANCISCO CON MÉXICO

En el 2015, el líder de la iglesia católica dijo que el demonio castigaba a México "con mucha bronca" porque no le perdonaba al país haber reconocido a la virgen María a través del culto a la virgen de Guadalupe.

“Creo que el diablo le pasó la boleta histórica a México y por eso todas estas cosas”, afirmó hace años el papa Francisco.