El color de la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo de AMLO

La promesa se cumplió. El Monumento al Mestizaje constrida hace tres sexenios sobre la bahía de Chetumal será la sede de la Secretaría de Turismo Federal y entrará en funciones en 40 días.

El anunció arrebató los aplausos los funcionarios públicos y empresarios que asistieron a la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024 encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Del “monumento a la corrupción” como lo llamó López Obrador surge la nueva visión del turismo, al menos lo que propone la Cuarta Transformación que buscara, a toda costa, convertirlo en un derecho universal pero también en un motor de la economía nacional.

Apoyado con gráficos, el titular de la Sectur Federal, Miguel Torruco Márquez fue el encargado de presentación de la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024, hecho que para muchos de los presentes fue como una bocanada de aire puro para la industria sin chimeneas de Quintana Roo y del país.

Lo que si dejó en claro es que no habrá más in versiones para promoción turística pues no ha mostrado eficacia. Con un tono despedida se refirió al Consejo Nacional de Promoción Turistica.