"El béisbol es el rey de los deportes": AMLO a comisionado de la NFL

El presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió en el Palacio Nacional al alto comisionado de la NFL, Roger Goodell, previo al encuentro de esta noche entre los Chiefs de Kasas City y Changers de Los Ángeles en el Estadio Azteca.

AMLO, a través de las redes sociales, informó sobre la visita al recinto de Goodell, quien le regaló un balón y luego él le presumió su pelota de béisbol que le envió Mariano Rivera, "el mejor relevista de Grandes Ligas" a su consideración.

Además, aprovechó para decir que, a pesar de que el fútbol americano es un gran deporte, el béisbol sigue siendo el rey.

Recibí a Roger Goodell, alto comisionado de la NFL. No solo platicamos de fútbol americano sino también de béisbol y hasta del T-MEC. Es una buena persona, respetuoso de México. pic.twitter.com/MbMoCQO9B5 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 18 de noviembre de 2019

"Él es el alto comisionado del fútbol americano en Estados Unidos, me trae este balón y yo le estoy mostrando con mucho orgullo esta pelota de béisbol que me mandó Mariano Rivera ayer, el mejor relevista para mi gusto de Grandes Ligas de Panamá, para que no vayan a decir mis amigos beisbolistas que estoy cambiando de deporte", dijo.

El mandatario federal, agregó que él tiene qué impulsar todos los deportes.

"Yo tengo que impulsar todos los deportes y este también es un gran deporte el fútbol americano, pero Roger es tolerante y puedo decir que el béisbol es el rey de los deportes".

Cabe mencionar que Roger Coodell igual visitó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para estrechar relación con el Comité Organizador de los Juegos de la NFL, realizados en México.

El comisionado agradeció a la funcionaria las facilidades para la estancia de los jugadores de ambos equipos, así como la dispositivos de seguridad que aplicaron desde su llegada a la capital.

Cabe mencionar que con este juego, la NFL vuelve a México tras dos años de ausencia y toma relevancia, ya que es de cara a playoffs.

