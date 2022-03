El abogado de “El Bronco” señaló que no debería estar en la cárcel

Victor Olea, quien es el abogado de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, llegó a la ciudad para revisar su caso, indicó que no tiene acceso a las carpetas de investigación.

Olea señaló que el delito electoral por el que se le acusa a “El Bronco” no amerita prisión preventiva oficiosa, ha dicho que a pesar de no tener los detalles del caso está seguro de que su cliente no debería estar ahí.

Luego de que el ex gobernador de Nuevo León fuera detenido, su familia se comunicó con su abogado, quien insistió que el ingreso a prisión de Rodríguez no está justificado, agregó:

“Don Jaime tiene acreditado arraigo en el estado de Nuevo León y por lo tanto no vería yo cómo se pudiera fundamentar un riesgo de fuga; yo creo que no debería estar preso”

El Bronco no no se ha comunicado con su abogado

¿Cuántos años tiene Rodríguez?

De acuerdo con Olea, fue la familia de “El Bronco” quien se comunicó con él para pedirle que lleve el caso, agregó que sólo continuará si Jaime está de acuerdo con la decisión de que lo defienda.

Fue durante el día de hoy cuando trasladaron detuvieron y trasladaron a Rodríguez al penal de Apodaca, informó que mañana habrá una audiencia ante un juez de control, además de que investigará a fondo sobre el presunto delito que cometió Jaime.

El político Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco” actualmente tiene 64 años, nació el 28 de diciembre de 1957, en Galeana, Nuevo León.

