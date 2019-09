El Papa Francisco visitará México por invitación de AMLO

Alberto Barranco, embajador de México ante el Vaticano, estará visitando al Papa Francisco en los próximos días, para entregarle una invitación que le envía el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para que visite próximamente al territorio mexicano.

Luego de una reunión con el tabasqueño, el embajador mexicano, indicó que durante su visita al Vaticano, le extenderá la invitación al Santo Padre, para que visite México y se traten algunos temas migratorios.

Según comentó Barranco, “Todo esto es parte de la agenda, el tema migratorio, la posibilidad de que el papa con su calidad humana, con su liderazgo moral, pudiera intervenir en este tipo de cuestiones, sobre todo como una gente que tiene neutralidad en este escenario”.

Entre el Papa Francisco y el presidente de México, tienen muchas coincidencias políticas; una de ellas es la vida austera y la transparencia gubernamental.

Los dos se comprometieron con lo que menos tienen ya que no pretenden tener un liderazgo lleno de lujos. Incluso, el Papa, vive en un cuarto muy parecido al de un hotel y lo prefirió en lugar de las grandes habitaciones del Vaticano

AMLO, prefirió vivir en Palacio Nacional, dejando de lado los lujos que hay en la residencia presidente Los Pinos, en la que han vivido casi todos los presidentes del país.

Así mismo, Alberto Barranco, indicó que “el Papa tenía recintos muy lujoso, él decidió no usarlos. Él vive en lo que sería el equivalente a un hotel en el Vaticano, en donde se recibe a los obispos que van a los sínodos. Él vive en un cuarto, como podemos pensarlo, pero es una habitación muy modesta. El papa no usa cuestiones ostentosas, no usa crucifijos de oro, el usa crucifijos de plata”.

De venir a México, el Papa tiene que visitar otros países antes, pero los mexicanos lo esperan “como siempre se recibe a un pontífice”, “con todo el cariño del pueblo de México”.