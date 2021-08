El Mijis envía mensaje desde el hospital: "aquí estoy de aferrado a la vida"

Pedro Carrizalez alias “El Mijis”, dio un mensaje en su cuenta oficial de Twitter prometiendo vencer al cáncer, y presentando la primera foto del diputado desde su cama de hospital, donde se le ve acostado y con los ojos cerrados.

En el mensaje, el diputado también reportó que no volverá a hablar de su cáncer hasta que haya logrado superar su enfermedad además informó que aunque permanece hospitalizado pero estable.

A inicios de esta semana, en La Verdad Noticias te informamos que el Mijis fue hospitalizado de emergencia a causa del cáncer: “No hablaré más de mi salud, la próxima vez será para decir que le gané al cáncer”, escribió.

Primera foto del Mijis desde el hospital

Pedro Carrizalez publica su primera foto tras ser hospitalizado

En septiembre de 2020, Mijis reveló que padece cáncer, y en su momento se mostró optimista y seguro de vencer la enfermedad. Aunque está internado nuevamente, dijo que los médicos han controlado la hemorragia y dolor al publicar su primera foto tras ser internado.

"Aquí estoy de aferrado a la vida! Sigo en el hospital, ya me controlaron el dolor y la hemorragia que me hicieron perder la conciencia!. Estoy en manos de los doctores y del jefe Chuy nadie podemos evitar o cambiar el destino, no importa cual sea”, escribió a casi un año del diagnóstico.

¿Cuál es el cáncer del Mijis?

Carrizalez lucha contra el cáncer de vejiga

Carrizalez, quien en abril de este año logró recuperar candidatura plurinominal para la Cámara de Diputados, se enfrenta actualmente al cáncer de vejiga, el cual tiene una tasa de mortalidad aproximada del 2%.

“Gracias por sus muestras de cariño, ustedes y mis hijos son mi fuerza. Me filetearon y madrearon varias veces, pero juro que esta enfermedad es más cabrona. No quiero su lastima ni que sepan de mi por estar enfermo. Prefiero que hablen de lo que he hecho en la vida”, escribió el Mijis desde el hospital.

