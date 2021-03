El empresario Ricardo Salinas Pliego consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) “debe morir pronto” y adelantó que el próximo lunes compartirá su opinión respecto a la actual función del órgano electoral.

La mañana de este viernes, el también presidente de Grupo Salinas, escribió en su canal de Telegram que días recientes ha escuchado mucho sobre el INE por lo que tomó la decisión de investigar más al respecto para que de esa manera pudiera compartir con sus seguidores su punto de vista.

“Muchos puede no estar de acuerdo, pero, como les digo, es MI OPINIÓN y se las comparto el lunes de forma amplia y debatimos en Twitter, voy a terminar de redactar un documento que inicié ayer.

“Por lo pronto, yo creo que el INE debe morir pronto”, destacó Salinas Pliego.

“El INE debe morir pronto”, considera Ricardo Salinas Pliego

Mensaje de Ricardo Salinas Pliego genera polémica

En redes sociales generó polémica el mensaje de Ricardo Salinas; algunos usuarios le cuestionaron el motivo de su comentario y otros más señalaban que si con su comentario estaría apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer desaparecer al Instituto Nacional Electoral.

Por esta razón, el dueño de Grupo Salina, que incluye a TV Azteca, Banco Azteca y Elektra, contestó a algunos de los usuarios al tiempo de sostener lo que dijo en el canal de Telegram.

“Nombre aquí lo que sobran son… pantalones y palabra (y dinero). Debe morir pronto el INE!!! (Sic)”, escribió en Twitter.

“Siempre tiene que haber un llorón, yo TENGO DERECHO A OPINAR LO QUE ME DE MI GANA y si no le parece, no me siga, pero no sea delicada, ni chismoso. Entienda que aún en las diferencias hay que ser hombrecitos, dígame lo que usted piensa. Por cierto, yo no necesito bules para nadar”, dijo a uno de los usuarios que le escribió en redes sociales.

Es preciso señalar que el texto que compartió Ricardo Salinas se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que “es extraño” que el INE le quitara dos candidaturas a Gobernador al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y sentenció: “se volvió el ‘supremo poder conservador’”.

Como informamos en La Verdad Noticias, ayer jueves por la noche, el Consejo General del INE retiró el registro a los candidatos a gobernador de Morena a Félix Salgado y Raúl Morones Orozco, así como a 27 precandidatos a diputados federales por no presentar sus informes de ingresos y gastos precampañas: 25 son de Morena y 2 de Redes Sociales Progresistas.

