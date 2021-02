El IMSS no ha sido austero para enfrentar la pandemia: Zoé Robledo

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, aseguró que en los últimos 10 meses no han aplicado austeridad para enfrentar la pandemia del COVID-19.

“En ningún momento el seguro ha escatimado o tenido una política de austeridad en ninguno de los aspectos de la pandemia, ni para contratar más personas ni para abrir más espacios ni para comprar equipos, eso nunca ha sido un problema” afirmó Zoé Robledo durante el foro Lecciones de la respuesta de México al COVID-19, que organizó Harvard Kennedy School.

Durante este evento, el director general del IMSS expuso las acciones que emprendió el Instituto para enfrentar la pandemia que van desde otorgar bonos económicos a trabajadores del Seguro Social hasta elaborar protocolos en centros laborales para evitar contagios.

A pesar de no escatimar en gastos, Zoé Robledo reconoció la falta de pruebas PCR, pero se logró aminorar con la aprobación de las de antígeno para detectar con mayor rapidez el COVID-19.

“Las pruebas, sí, claro, han sido un problema en nuestro país, pero también porque ha habido poca capacidad, creemos que la aprobación desde el año pasado de pruebas rápidas de antígeno han servido mucho para hacer acciones más preventivas".

El director del IMSS también aseguró que del total de enfermos de COVID-19 que atendió Instituto, el 80 por ciento cursaron la enfermedad en su casa.

Sobre el uso de la ivermectina para aminorar los síntomas que genera el virus SARS-CoV-2, Robledo aseguró que su administración en pacientes contagiados ayudó a evitar hospitalizaciones.

“Hay una discusión enorme sobre el uso de algunos medicamentos, particularmente sobre la ivermectina, que incluso entiendo que en Estados Unidos, en los institutos nacionales de salud, ya han cambiado un poco su criterio, no la recomiendan, pero no recomiendan no darla o no recetarla, además un medicamento muy noble y muy seguro, y justo eso en los últimos meses ha evitado que la hospitalización siguiera creciendo", dijo Zoé Robledo.

