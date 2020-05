“El Covid-19 no existe”, señala madre de fallecido en el Hospital Las Américas

A pesar de la información que se ha dado a conocer sobre el nuevo coronavirus Covid-19, la madre de un paciente fallecido por este virus en el Hospital General Las Américas, en Ecatepec, Estado de México (Edomex), acusó al personal médico de matar con inyecciones a los pacientes, pues aseguró que el Covid-19 no existe.

Acusan a médicos de inyectar a pacientes para matarlos

Tras el altercado que se vivió la noche de ayer en este nosocomio, familiares de unos 15 pacientes denunciaron irregularidades en el trato de los enfermos y declaraciones irracionales como la de una mujer que dijo llamarse María Dolores Carrillo, madre de un paciente fallecido, quien afirmó que el coronavirus no existe e incluso acusó al personal de salud de haberle inyectado algo a su hijo, hecho que le provocó la muerte.

“Lo único que exijo es que me entreguen completo el cuerpo de mi hijo, yo no quiero que me lo den embolsado y que cenizas la verga, quiero a mi hijo completo. Para la gente que estamos aquí con nuestros fallecidos que nos entreguen nuestros cuerpos completos porque sabemos que no existe el Covid. Aquí a mi hijo me lo inyectaron yo creo para matarlo”, afirmó.

En su declaración ante medios de comunicación, la señora mencionó que fue una de las personas que ingresó a las instalaciones del hospital a la fuerza, donde encontraron una habitación con varios cuerpos sin vida sobre camillas y en bolsas, presuntamente fallecidos a causa del Covid-19.

“Yo entré a buscar a mi hijo donde hay más de 20 muertos con su bolsa con cierre. Yo destapé la bolsa de mi hijo para corroborar si era mi hijo o no era mi hijo, mi hijo estaba caliente. No me han dicho nada, llegó la fuerza y nos echaron para afuera”, añadió.

Estas declaraciones causaron eco en redes sociales donde los usuarios tacharon de ignorante a la mujer y lanzaron un exhorto para que todas las personas se documenten sobre este nuevo coronavirus, y no dar declaraciones con las que se puedan incrementar las agresiones en contra del personal médico.