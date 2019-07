“El Bronco” tiene la solución para tener paz con EU; una ciudad para migrantes en México 

Jaime Rodríguez “El Bronco”, gobernador de Nuevo León, le propuso al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que en el municipio de Anáhuac se construya una ciudad santuario para migrantes que no logran cumplir con su “sueño americano”.

“El Bronco”, aseguró que dicho proyecto tendría la ventaja de ser frontera con Texas y contar con el potencial para generar producción agrícola y ganadera, los cuales sería impulsados por los migrantes.

Asimismo, afirmó que dicha ciudad contaría con los necesario para satisfacer las necesidades de las personas, como agua y energía para florecer.

“Podemos tener una ciudad planeada desde ahorita y que vaya creciendo conformo a la necesidad de la zona. Tenemos agua, el gas que traemos de Houstun, las dos plantas generadoras de energías más grandes de este país y tenemos todas las condiciones para hacerlo”, detalló.

Cabe señalar, que el gobernador de Nuevo León acudió a Palacio Nacional para presentar al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sus proyectos para infraestructura para el estado y por la tarde sostuvo un encuentro con Ebrard.

“La dádiva no es la solución, quizá en el sur sureste sea la solución, pero en el norte no, porque no creemos en el asistencialismo, sino en presentarles mejores condiciones de trabajo, prestaciones sociales, de salud”, enfatizó.