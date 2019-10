“El Bronco” recibe AMENAZAS del CRIMEN organizado ¡Teme por su vida!

Luego de anunciar el cierre definitivo del penal Topo Chico, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco”, informó que ha recibido amenazas, de presuntos integrantes del crimen organizado, ya que dijo, le quitó el negocio de muchos millones al bandas criminales.

De acuerdo a El Universal, un estimado de 15 millones de pesos mensuales, era la cantidad que un grupo del narcotráfico obtenía por cuotas de extorsión a los internos, esto con el din de no ser golpeados y obtener beneficios.

“El tema de la maldad y la violencia es complicado, ya no puedo ir al cine porque a lo mejor alguien está enojado, ustedes sí pueden ir al cine, ya no puedo ir a muchos lugares porque arriesgo a los que van conmigo, porque tomé esta decisión, y sé que a muchos les va molestar, y sé que a muchos les está molestando”, detalló le gobernador.

Asimismo, expuso que recibe mensajes no agradables, por lo que incluso teme por su vida.

“Recibo muchos mensajes, muchos no agradables, que no los digo para no preocupar a nadie, pero todos los días cada rato, porque tomé esta decisión”.