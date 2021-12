El 'Bronco' promete festejo a lo grande si salen los tres 'Spider-Man'

El “Bronco” promete festejar si salen los “tres hombre araña”

Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, prometió a través de las redes sociales un mega festejo si en la cinta “Spider-Man No Way Home” aparecen las tres versiones del hombre arácnido.

El ex gobernador de Nuevo León indicó que las celebraciones tendrán lugar en la Macroplaza de Monterrey, sin embargo también pidió al público a evitar los spoilers.

La fiebre por la película “Spider-Man No Way Home” apenas inicia, por lo que en La Verdad Noticias te invitamos a estar pendiente de toda la información al respecto de su estreno.

El ex gobernador de Nuevo León y también candidato presidencial, se ha sumado a la ola de fanáticos ante el estreno de la cinta de Marvel, argumentando que hará un gran festejo si se cumplen las expectativas de los fans.

“R a z a, si salen los 3 hombre araña en la película de "sin camino a casa" vamos todos a celebrar a la Macroplaza. Yo no tengo duda que el spiderverse será real”, escribió en twitter.

Además, el político pidió que “No cuenten de que trata la película, ni el final, no sean canijos; cáiganle disfrazados”, pues el estreno está cada vez más cerca.

Estreno de Spider-Man No Way Home a nivel mundial

La cinta será estrenada este miércoles 15 de diciembre en miles de salas de cine en el país. Originalmente la cinta se iba a estrenar el 17 de diciembre, es decir dos día después a la fecha actual.

Spider-Man No Way Home está proyectada a ser la primera cinta que rompa los mil millones de dólares en recaudación desde la pandemia, éxito que no se repite en Marvel desde el lanzamiento de la última cinta de The Avengers.

