‘El Bronco’ pondrá en cuarentena a todos los turistas que lleguen a Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como ‘El Bronco’, advirtió que todos los turistas que lleguen de otros países a la entidad, serán puestos en cuarentena, tengan o no síntomas del coronavirus Covid-19.

Y es que es importante señalar que Nuevo León es una de las entidades con más casos confirmados de este virus, superando la centena, por lo que el gobierno estatal ha implementado acciones para erradicar la propagación.

Extranjeros que lleguen a NL quedarán en cuarentena

Al finalizar la rueda de prensa de la Reunión Interestatal del Noreste, ‘El Bronco’ hizo un llamado a los turistas estadounidenses a quedarse en sus casas y que no se arriesguen a ser contagiados o a contagiar a la población mexicana.

"(Les recomiendo) que se queden en Estados Unidos, no vengan, eso es lo que yo les digo, quédense allá, no se arriesguen y no vengan a arriesgar a los mexicanos que estamos acá, Estados Unidos tiene un problema", recalcó el mandatario estatal.

Agregó que en dado caso de que vengan y pasen a México no se les dejará salir y de manera inmediata quedarán en cuarentena, así sean portadores o no del Covid-19 por 14 días.

‘El Bronco’ señaló que desde hace una semana están aplicando esta norma, que cualquier persona que venga desde el extranjero hacia Nuevo León será puesta en aislamiento.

Por otra parte, dijo que no hay alguna sanción pensada para las personas que no cumplan las recomendaciones, de la fase 2 porque hasta el momento tanto los ciudadanos como las empresas regiomontanas han estado cumpliendo con todo lo que la Secretaría de Salud.

Les comparto la gráfica de crecimiento del coronavirus COVID-19 y su impacto diario en el estado.



Para contener el crecimiento del COVID-19 es necesario continuar en DISTANCIAMIENTO SOCIAL y seguir con las medidas de higiene recomendadas por la Secretaría de Salud.

Coronavirus en Nuevo León

Hasta ayer viernes, 27 de marzo, la Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó 101 casos positivos de coronavirus, de los cuales, 64 fueron diagnosticados en clínicas del gobierno y 37 en laboratorios privados.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud reportó hasta la noche de ayer, 717 casos y 12 muertos por coronavirus, de las cuales la mayoría son hombres.