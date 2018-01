'El Bronco' dice que su caballo come menos que su ‘vieja’

El Bronco, candidato presidencial independiente hizo una comparación entre su caballo y su esposa para justificar sus gastos de pre campaña.

Una publicación compartida por Jaime Rodriguez C (@jaimerodriguezcalderon) el Ene 12, 2018 at 2:41 PST

"Mi caballo no me cuesta mucho (…) Mi caballo come zacate y alfalfa y aquí hay, y un bulto de alimento a la semana", afirmó el aspirante presidencial.