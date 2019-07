“El Bronco” asegura que los migrantes MIENTEN; “no los dejan tirados”

Jaime Rodríguez Calderón, gobernado de Nuevo León, calificó a los migrantes de mentirosos, ya que señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) no está dejando a los indocumentados en los alrededores de la Central de Autobuses, como se había dado a conocer.

Por lo que dijo que están mintiendo con la intención de permanecer en el país.

“Muchos de los migrantes miente, a veces, con el afán de quedarse y poder seguir con su cruce. Recuerda que van por una necesidad y ellos, evidentemente, en su temor, en su preocupación de poderse quedar y luego continuar con su paso tienen que buscar algunas excusas”, sostuvo.

Asimismo, señaló que las autoridades estatales realizaron las investigaciones, por lo que argumentaron que no hay operativos que mencionan los dejan “tirados”.

“Nosotros también había el rumor ahí de que el gobierno de Tamaulipas estaba mandando a sus migrantes que tenía a Nuevo León, eso tampoco es cierto, no hay tal cosa”.

De igual forma, “El Bronco”, señaló que muchos migrantes llegan y luego dicen que han sido regresados, lo cual dijo, confunde a la gente.

“Lo que nosotros queremos es no polemizar. En el caso de los migrantes vamos a actuar con cautela con previsión respetando sus derechos humanos. No permitir que se queden a generar un conflicto que luego la propia sociedad nos va a reclamar”, informó.

El gobernador de Nuevo León informó que en dicha entidad a todos los migrantes se les lleva a los albergues.

“La policía no está deteniendo migrantes, está asegurando migrantes y poniéndolos a disposición de Migración y ellos saben qué hacer con ellos, nosotros vamos a ayudar, pero el caso de la Central yo me quedé también preocupado, investigamos, hablamos con la gente de Migración, hablamos con las autoridades, inclusive aduanales que tienen que ver en estos temas, y no tienen ellos información de que hayan traído gente a Monterrey”, detalló.