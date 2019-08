‘El Bronco’ acusado de desvío de recursos, aseguran ‘castigo ejemplar’ ¿Le cortarán las manos?

‘El Bronco’ acusado de desvío de recursos, aseguran ‘castigo ejemplar’

El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’ es señalado por la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León de irregularidades durante su gobierno, tales como el desvío de recursos entre otros, de tal manera que la propia Comisión Anticorrupción ha asegurado que le dará al Rodríguez Calderón un ‘castigo ejemplar’ acaso ¿le cortarán las manos? tal y como el mismo ‘Bronco’ propusiera hacer con los que ‘se portaran mal’ si llegaba a ser presidente de México.

Aunque la Comisión Anticorrupción no dijo exactamente de qué constaba el castigo, sí adelantó que esta vez no será un simple regaño, un pequeño pellizco a “El Bronco”, no, esta vez irá más allá, luego de ser señalado de haber desviado recursos para realizar la recolección de las firmas que le permitirían llegar a la candidatura independiente a la presidencia de México.

“No va a ser una llamada de atención, ni un regaño, ni un pellizco. Va a ser un castigo ejemplar lo que va a salir del Congreso y ese es un consenso de todas las bancadas”, indicó de la Garza.

Arturo Bonifacio de la Garza quien es el presidente de la Comisión mencionada aseguró que el Legislativo no es ni será la “tapadera” de nadie, de tal forma que ya están analizando cuáles serán las sanciones posibles que emprenderán para darle un ‘castigo ejemplar’ a "El Bronco".

Así mismo la Comisión Anticorrupción del Congreso estatal dio a conocer que no sólo preparan el castigo para “El Bronco” sino también para Manuel González, secretario General de Gobierno de Nuevo León.

Se indicó que por parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se dio orden de que la o las sanciones sean aplicadas mucho antes del 20 de diciembre.