El APELLIDO nos distingue, por eso aquí te decimos los más COMUNES de México

A la persona que nace en México se le distingue por donde sea que ande, de hecho un rasgo muy particular del mexicano es su apellido, acaso no has notado que en la películas extranjeras cuando nombran a un mexicano se apellida casi siempre Rodríguez, pues bien este no es el más popular pero aquí te despejamos esa duda.

Resulta que en México existe una gran diversidad, desde comidas hasta formas de vestir, lo mismo pasa con los apellidos, sin embargo no es raro que algunos abundan, incluso el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado a conocer cuál es el apellido más común en México, es lógico quién si no el INE puede tener esta información.

Estos son los apellidos más famosos y comunes del país.

Para empezar no es Sánchez no Rodríguez el que más abunda en México, aunque si son de los más comunes.

El que ocupa el primer lugar es el apellido Hernández, el cual lo tienen alrededor de unos 7.2 millones de personas, entre ellos podemos mencionar al Javier “El Chicharito” Hernández.

El segundo lugar es para García, si claro, así como la “Chica del Clima”, este apellido lo llevan unos 5.2 millones de mexicanos, por lo que es casi seguro en las aulas algún estudiante lleve este apellido.

El apellido que ocupa el tercer puesto lo gana Martínez, el cual lo usan unas 4.9 millones de personas en México.

Y si creías que el apellido de nuestro Presidente de México no era popular, pues permíteme decirte que López es usado por cerca de 4.5 millones de personas.

El que se quedó con el quinto puesto de los más comunes es el de Gonzáles, en el país cerca de 4.1 millones de personas tiene este apellido.

