El Zócalo se queda sin el capitulo 130 de Dragon Ball Super

Lamentamos partirles el corazón, pero Miguel Ángel Macera anunció que no transmitirá en el Zócalo capitalino el último capítulo de Dragon Ball Super, como cientos de internautas se lo solicitaron, y él muy amablemente trató de conseguir.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que la decisión no fue por parte de él, sino de la productora de la serie de anime, Toni Animation Inc. quien por medio de un comunicado argumentó que no se podía exhibir en estadios, plazas y/o lugares públicos el capítulo, pues los derechos ya lo tienen tres empresas.

Esta solicitud tomó fuerza cuando empezó a circular en redes una invitación, en la que la panista Yolanda Tellería Beltrán posteó en su cuenta de Twitter un anuncio en donde daba la buena noticia a los amantes de Dragon Ball, y decía el lugar y la fecha de la esperada transmisión del capítulo 130.

Los comentarios salieron a flote:

“Oiga alcaldesa, también le mandaré fotos para que vea los baches de los lugares por donde vivo”, “esta es una estupidez, dígame con qué se va a pagar ese evento” y “debería de invertir en cosas más importantes”, fueron solo algunos comentarios que le escribieron burlándose de la situación.

El final de esta serie está previsto para televisarse el próximo 25 de marzo.