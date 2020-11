Ejército tiene gran poder sobre AMLO considera analista Edgardo Buscaglia

Ejército gran poder sobre AMLO considera analista Edgardo Buscaglia

El analista antimafia Edgardo Buscaglia afirmó que en el caso del General Salvador Cienfuegos muestra la debilidad institucional de la autoridad civil y el poder que tiene el Ejército sobre el Ejecutivo.

Edgardo Buscaglia, asesor antimafia y académico senior de la Universidad de Columbia ubicada en Nueva York señaló que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, dijo, se dejó presionar para pedir a Estados Unidos que entregara al exsecretario de la Defensa Nacional.

“El Ejército mexicano no se deja juzgar, pero no es que no se deje juzgar solo en el caso Cienfuegos, no se deja juzgar en el caso Ayotzinapa, Tlatlaya y en 175 casos adicionales. Las facciones mafiosas presionan para que no se toque a ningún general y a ningún alto mando y no se les juzgue en México y menos en Estados Unidos”, dijo el especialista en entrevista con SinEmbargo.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de “La Verdad Noticias”, el experto, manifestó que regreso a territorio nacional del General Salvador Cienfuegos Zepeda fue sorpresivo y extraordinario. El hecho inédito se presentó en un contexto de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos.

Precisó que de inicio, su arresto en la ciudad de Los Ángeles el pasado 15 de octubre sacudió la relación entre México y Estados Unidos por la participación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que tenía vigilado al General las 24 horas del día en territorio nacional sin conocimiento del Gobierno mexicano.

La falta de colaboración, consideró Buscaglia, se debió a que las autoridades estadounidenses desconfían de la Fiscalía General de la República (FGR) debido al alto nivel de filtraciones de información, así como la parálisis e ineficiencia con la que actualmente opera: “con la Fiscalía no se puede trabajar porque es un parque de diversiones para funcionarios de Genaro García Luna y la delincuencia organizada”, destacó.

El especialista además reprochó a las autoridades que esa visión nacionalista que mostraron con el mando militar no se ve en la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos en centros migratorios.

“Esa misma pasión que don Marcelito Ebrard utilizó para defender los derechos humanos de un mexicano tan poderoso como Cienfuegos, a mí me gustaría que la aplique para proteger los derechos humanos de los miles de mujeres y hombres que se están muriendo y cuyos cuerpos se están pudriendo en la frontera con Estados Unidos”, destacó.

