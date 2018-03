Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Ejército Mexicano despliega más de cinco mil militares en el Plan DN-III-E Como parte de las acciones realizadas por el personal militar en la aplicación del Plan DN-III-E en las zonas afectadas por el sismo registrado el día de ayer 19 de septiembre con una magnitud de 7.1, se encuentran las siguientes: Hasta el momento, se han desplegado 4,169 elementos en la Ciudad de México, en el estado de Morelos 1,663; en Puebla 1,185, en Guerrero 1,477 y en el Estado de México 120, haciendo un poco más de 8,614 militares distribuidos en las cinco entidades, quienes se encuentran realizando la búsqueda y rescate de personas, así como la remoción de escombros. De igual manera, se activaron un total de 53 albergues, 30 en la Ciudad de México, 6 en el Estado de México, 6 en Morelos, 9 en Puebla y 2 en Guerrero, a fin de proporcionar refugio y alimentación a las personas afectadas. Se tiene considerado establecer 5 células de alimentación para preparar 12,500 alimentos diarios; 5 células de sanidad para atender 5 puestos de socorro en los lugares donde se requiera la atención médica. De igual forma, se establecerán 5 centros de transmisiones que alimentarán con información a un centro principal de transmisiones, que permitirán la comunicación rápida y oportuna del personal militar en labores de rescate. A partir de la una de la mañana del 20 de septiembre, fue desplegado a la Escuela Enrique Rébsamen un equipo especializado en la búsqueda y localización de personas, empleando visores de movimiento a través de paredes, equipo de alta tecnología que opera el Ejército Mexicano, para indicar la presencia de vida en lugares colapsados donde se dificulta el acceso e ingreso de equipo convencional. A las 09:00 horas de esta fecha, se movilizó otro equipo de militares con tres visores de movimiento a través de la pared a la colonia Linda Vista, de la CDMX; específicamente en las calles Sierra Vista y Río Bamba, en un edificio colapsado donde se tiene conocimiento que aproximadamente permanecen atrapadas 12 personas, de las cuales una de ellas ha logrado comunicarse por celular. Dentro de las actividades aéreas, se tiene integrado un componente aéreo que será usado para establecer un puente aéreo, empleando la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, Méx., como centro de operaciones aéreas y el Campo Deportivo Militar “Marte”, como helipuerto para la evacuación de heridos y traslado de víveres, donde actualmente se encuentran 8 helicópteros. Mediante el empleo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, se están trasladando 14 torres de iluminación procedentes de La Paz B.C.S., las cuales serán empleadas en los lugares colapsados, para que los rescatistas cuenten con iluminación en horas de noche y no se interrumpa en ningún momento las actividades de rescate. El actual despliegue de más de 8 mil soldados, no afecta las labores del Plan DN-III-E que se están realizando de forma ininterrumpida en los estados de Oaxaca y Chiapas. Con estas acciones, las Fuerzas Armadas garantizan al pueblo de México que se encontrarán trabajando de día y noche, el tiempo que sea necesario, hasta que las condiciones de seguridad y de vida de nuestra sociedad de estabilicen. Se agradece y se reconoce la sinergia entre la sociedad, autoridades civiles y Fuerzas Armadas, para el rescate de personas, creándose una unión entre los ciudadanos, que nos hermana con un mismo fin.

Te puede interesar