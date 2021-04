Edomex llega a semáforo amarillo; estas son las nuevas medidas sanitarias

Gracias al avance en el programa de vacunación contra COVID-19 a personal médico y adultos mayores, así como la disminución de contagios y de hospitalizaciones, el Estado de México (Edomex) logró cambiar al color amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico, informó el gobernador Alfredo del Mazo Maza.

A través de un mensaje que compartió en sus redes sociales, el mandatario estatal resalta que a partir del lunes 26 de abril la entidad tendrá el semáforo amarillo con el que se permitirá la reapertura de varios sectores.

Edomex pasa a semáforo amarillo por COVID-19

Llama Alfredo del Mazo a no relajar las medidas contra el COVID-19.

Del Mazo Maza detalló que con el cambio de semáforo se permitirá la apertura de las tiendas departamentales, plazas y centros comerciales todos los días de la semana hasta las 21:00 horas con un aforo del 50 por ciento.

Mientras que el horario permitido en los restaurantes se ampliará hasta las 00:00 horas con un aforo del 50 por ciento.

El Gobernador mexiquense destacó que el avance en el Semáforo Epidemiológico no significa que ya no exista riesgo, por lo que pidió a la población no relajar las medidas sanitarias para evitar los contagios por COVID-19.

“Aun cuando hemos avanzado mucho, seguimos en riesgo de contagio. El Semáforo Amarillo significa que aún tenemos un riesgo latente y tenemos que seguirnos cuidando”, recalcó el gobernador del Estado de México.

Vacunarán a maestros contra COVID-19

Se alista vacunación contra COVID-19 a maestros de Edomex.

En el mismo mensaje, Alfredo del Mazo informó que el próximo 12 de mayo dará inicio la vacunación para los maestros del sector público y privado de la entidad, en 13 regiones mexiquenses.

Informó que al día de hoy en los 125 municipios que componen el Estado de México, ya se ha aplicado la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y, en 50 de ellos, la segunda dosis con un total de dos millones 200 mil vacunas aplicadas en todo el territorio mexiquense, por lo que ahora se avanzará en la vacunación de las maestras y los maestros.

“Hemos avanzado en la protección de las personas más expuestas y más vulnerables”, resaltó.

