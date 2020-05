Edomex: Pese al cierre de panteones, personas se aglomeran en Día de la Madre

Este 10 de mayo los panteones del Estado de México (Edomex) permanecieron cerrados y resguardados por elementos de seguridad para evitar la aglomeración de personas, así como la propagación de Covid-19; sin embargo, un porcentaje de personas hizo caso omiso a esta medida de prevención y se dio cita en los diferentes panteones.

Personas intentaron ingresar a los panteones

Medios locales reportaron que en los municipios de Chalco, Valle de Chalco y Cocotitlán, hubo presencia de personas en los camposantos con la intención de visitar los espacios donde yacen los restos de sus mamás u otros familiares, sin embargo, elementos de seguridad les restringieron el acceso recordándoles la medida sanitaria y pidiéndoles que regresaran a casa, esto generó molestia entre los ciudadanos y elementos de seguridad.

Edomex: Pese al cierre de panteones, personas se aglomeran en Día de la Madre

Sergio Felipe, fue uno de los hombre que se molestó por el cierre del panteón de Xico en Valle de Chalco, el cual estaba resguardado por elementos de seguridad ya que no tiene bardas perimetrales.

“Venía a visitar a un familiar, pero los oficiales y el municipio no nos dejan entrar, no podemos entrar por lo de la pandemia y todo eso. Yo no lo veo de esas forma, yo no sé si ellos no quieran ir a ver a su mamá o algo, pero yo digo que no se vale. En su conciencia no cabe que alguien tiene que venir a ver a su familiar”, expresó el señor Sergio.

Otros visitantes negaron que los cementerios sean una zona de riesgo, “es una tontería , que si se dan cuenta no hay mucha gente, pero hay más gente en las bodegas Aurrerá, Chedrahui. Aquí solo venimos a ver a nuestros muertos, qué se van a infectar de coronavirus ellos o qué, eso es lo que no me cabe en la cabeza”, dijo Andrés García, vecino de Chalco.

Al respecto, Oscar Sánchez, director de Servicios Públicos de Valle de Chalco expresó que le han solicitado un poco de conciencia a la ciudadanía para que se quede en sus hogares ante la pandemia de coronavirus y aunque la mayoría ha acatado, todavía hay un poco de renuencia.

“Ahorita les pedimos un poquito de conciencia, que entiendan que es algo que esta rebasando a las autoridades, es una necesidad lo que se esta haciendo ahorita, aunque causemos un poco de molestia, preferimos causarles molestia pero que estén vivos”, mencionó.

Edomex: Pese al cierre de panteones, personas se aglomeran en Día de la Madre

Comentó que al menos en ese municipio las personas si se han molestado por esta medida pero se han retirado a sus hogares sin la necesidad de recurrir a la fuerza pública.

Casos de Covid-19 en Edomex

De acuerdo con la cifra actualizada de la Secretaría de Salud, hasta este domingo 10 de mayo, hay cinco mil 710 casos positivos de Covid-19 y 372 personas muertas por este virus; el municipio con más casos es Nezahualcóyotl con 753, le sigue Ecatepec con 720 y Naucalpan con 445.

Te puede interesar: Altavoces sísmicos sustituyen la alarma por “Las Mañanitas” el Día de las Madres

“El Estado de México se encuentra en un momento álgido con nuevos brotes comunitarios, por lo que es importante acatar las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia y portar cubrebocas en caso de ser sumamente necesario salir de casa”, recalcó el secretario de Salud, Gabriel O`Sha.