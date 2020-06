Edomex: Finalizará Hoy No Circula extendido el lunes 15 de junio

El lunes 15 de junio finalizará el 'Hoy No Circula extendido' implementado por el gobierno del Estado de México para reducir la movilidad en la entidad durante la Fase 3 de la pandemia del Covid-19, y con ello evitar que los contagios aumentaran.

Únicamente quedará vigente el “Acuerdo Hoy No Circula” aplicable a los vehículos automotores que circulen en los municipios del Estado de México conurbados a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Lineamientos para el Hoy No Circula

A través de un comunicado, la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica anunció una serie de consideraciones para la circulación de los vehículos con placas del Estado de México, Ciudad de México u otra entidad federativa en territorio estatal.

Una de ellas es que los vehículos con vigencia vencida del holograma y con engomado de cualquier color, matriculados en el Estado de México, Ciudad de México u otra entidad federativa que cuenten con holograma del tipo Exento “E”, “00”, “0”, “1” o “2” les aplicará la restricción a la circulación de acuerdo con el holograma vencido. Si el holograma vencido es del tipo “00” o “0” no tiene restricciones a la circulación.

Asimismo detalla que si el holograma es del tipo “1” debe dejar de circular un día a la semana y dos sábados al mes, de las 5:00 a las 22:00 horas.

Si el holograma es del tipo “2” debe dejar de circular un día a la semana y todos sábados del mes, de las 5:00 a las 22:00 horas.

Podrán circular vehículos con engomado amarillo

Para los vehículos con engomado de cualquier color que tengan multa por verificación extemporánea (unidades con engomado amarillo que no verificaron en enero o febrero de 2020 o unidades con engomado rosa, rojo, verde o azul que no cuentan con la verificación del segundo semestre del 2019), podrán seguir circulando bajo la aplicación del programa Hoy No Circula establecido en el numeral 1, en tanto los centros de verificación vehicular reanuden sus servicios.

“Es importante recalcar que en cuanto los verificentros de la entidad reinicien sus actividades, estas unidades no podrán circular a menos que sea para conducir su unidad a un centro de verificación y con la multa por verificación vehicular pagada”, de acuerdo con la dirección.

Además, los vehículos nuevos deberán limitar la circulación un día a la semana dependiendo de la terminación de placa, según el día que corresponda, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, hasta en tanto reinicie el proceso de verificación vehicular.

Para los vehículos que realizaron el trámite de reemplacamiento, y aún se encuentran dentro del periodo vigente para realizar la verificación, deberán limitar la circulación un día a la semana dependiendo de la terminación de placa, según el día que corresponda, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, hasta en tanto reinicie el proceso de verificación vehicular.

Mientras que los automotores de servicio particular y de carga ligeros, como automóviles, camionetas tipo van y pick up, con placas de circulación del extranjero u otras entidades federativas, que no porten el holograma de verificación vehicular Exento “E”, “00” o “0”, se les considerará como holograma “2”, ajustándose a la limitación un día a la semana de acuerdo con la terminación de su placa de las 5:00 a las 22:00 horas y adicionalmente deberán de limitar su circulación de lunes a viernes de las 05:00 a las 11:00 horas.