Ecatepec: Alcalde recurrirá a AMLO presidente para solucionar problemas de agua

Miles de habitantes serán beneficiados si el presidente de México, Andrés Manuel brinda su apoyo para solucionar los problemas que hay en el municipio, respecto a la falta de agua.

El alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, aseguró que tocará la puerta del presidente Andrés Manuel López Obrador y le pedirá ayuda para rehabilitar la infraestructura hidráulica del municipio, sobre todo pozos y redes de distribución de agua potable y así poder brindar un servicio funcional y eficiente a la población.



El edil inauguró la Semana de Cultura del Agua en instalaciones del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), donde destacó que el gobierno municipal rehabilitó en menos de tres meses 11 de 22 pozos colapsados, lo que representa caudal adicional de 310 litros por segundo que beneficia a 228 mil 750 habitantes de 80 colonias, que carecían del servicio.





Vilchis Contreras afirmó que busca generar nuevos sistemas de cobranza, distribución y captación de agua, esto último con la instalación de represas en la Sierra de Guadalupe, además de implementar nuevas tecnologías al respecto.



Reiteró que tocará las puertas del Ejecutivo Nacional para plantear las proyecciones que tiene de rehabilitación de todos los pozos de Ecatepec, de la tubería y red de distribución en general para mejorar el abastecimiento del agua y beneficiar a muchas familias, ya que ’el agua es tema de seguridad nacional’.



Juan Herrera Moro y Castillo, director del Sapase, señaló que la administración recibió 22 pozos colapsados, de los cuales hasta el momento han rehabilitado 11, que aportan 310 litros por segundo a la red hidráulica; con ello se ven beneficiados más de 228 mil habitantes de 80 colonias.



Agregó que Ecatepec cuenta con infraestructura hidráulica con más de 30 años de antigüedad, la cual no recibió mantenimiento adecuado por parte de administraciones anteriores, por lo que han tenido que reparar fugar debido al aumento del caudal.



Herrera Moro y Castillo indicó que, junto con el presidente municipal Vilchis Contreras, ha tenido acercamiento con las comisiones del Agua del Estado de México (Caem) y Nacional del Agua (Conagua) para gestionar recursos que permitan comenzar los trabajos en la red hidráulica.



Vilchis Contreras dio a conocer que próximamente se instalará en las instalaciones del Sapase para hacer un balance y checar las finanzas y funcionalidad del organismo.



Agradeció a los vecinos que pagaron oportunamente sus contribuciones: ’Sin ustedes no hubiera sido posible poner en marcha los 11 pozos y los trabajos en el sistema de agua que hasta ahora se han realizado’.



Informó que continuará la distribución de agua potable a través de pipas y reconoció que el gobierno municipal utiliza servicios privados para ello, ya que las 44 pipas del municipio no son suficientes, pero el abasto se realiza de manera gratuita.



Vilchis Contreras pidió a trabajadores administrativos y operativos del Sapase ser parte de la cuarta transformación; además, atendió y respondió peticiones de vecinos de la colonia Sagitario V para el servicio del agua.



En las instalaciones del Sapase realizaron talleres sobre el cuidado del agua y conferencias impartidas por especialistas de distintas universidades, las cuales serán llevadas toda la semana a diversas instituciones educativas del municipio y concluirán el próximo 22 de marzo, cuando se celebra el Día Mundial del Agua.