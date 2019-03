Ecatepec: 2 tráilers con despensa y 13 personas detenidas por robo

Previo a las elecciones 2019; dos tráilers y 13 personas fueron detenidas por robo. Los camiones incluían despensas para diversos lugares.

Policías municipales de Ecatepec aseguraron dos tráileres cargados con cuatro mil despensas en total en las colonias La Laguna de Chiconautla y Jardines de Morelos; 13 personas fueron detenidas, quienes descargaban los productos y no acreditaron la propiedad de los mismos.



El aseguramiento se realizó a pocos días de que se lleven a cabo las elecciones para renovar los Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) de todo el municipio.



Alrededor de las 21:00 horas del viernes policías de Ecatepec detectaron que eran descargadas despensas de un tráiler en calle Heberto Castillo, colonia La Laguna de Chiconautla, en este municipio.



Los elementos policiacos interrogaron a las personas que bajaban las cajas con productos alimenticios del vehículo, quienes no acreditaron el origen de las mismas, por lo que fueron detenidas y asegurada la unidad con todo y carga.



Otro tráiler, también cargado con despensas, fue localizado en avenida Jardines, colonia Jardines de Morelos Sección Montes; la unidad fue asegurada y detenidas personas.



Elementos de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) de Ecatepec participaron en el aseguramiento de ambos vehículos de carga y la detención de las personas que descargaban las despensas.



Las unidades y los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público de San Cristóbal, en el centro de Ecatepec.



El pasado 8 de marzo policías municipales detuvieron dos camionetas cargadas con más de mil 400 despensas en Santa María Tulpetlac y las presentaron ante el Ministerio Público de San Cristóbal, donde el gobierno del Estado de México acreditó la propiedad de las mismas, pertenecientes a un programa social.



Este nuevo aseguramiento se realiza a unos cuantos días de que se lleven a cabo elecciones vecinales en todo el municipio para elegir Consejos de Participación Ciudadana y delegados en las colonias y comunidades de Ecatepec.



Ese día el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, hizo un llamado a autoridades estatales a no interferir en la elección de Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) y delegaciones de Ecatepec, proceso que se realizará el próximo 31 de marzo en el municipio.