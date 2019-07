Ebrard niega que México se convierta en un "tercer país seguro" para migrantes

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, negó que México se convierta en un tercer país seguro para los migrantes por la modificaciones de las medidas regulatorias que estableció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia de asilo; indicó además, que no está de acuerdo con las modificaciones.

Durante la conferencia matutina de este lunes 15 de julio, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, señaló que de momento, no hay un incremento de mexicanos que hayan sido detenidos, deportados o repatriado; aclaró, que esto no quiere decir que no pueda pasar y por ello, es necesario mantenerse al pendiente de la situación.

Ebrard, destacó también que con la modificación de las medidas implementadas sobre el asilo en la Unión Americana mismas que fueron dadas a conocer este lunes, ningún mexicano se verá afectado por ello.

No obstante, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), descartó que el próximo 16 de julio, tendrá una reunión con legisladores federales para analizar la situación de los mexicanos en Estados Unidos; dijo que en el transcurso del fin de semana, podría haber comunicación de manera directa con los funcionarios de la Casa Blanca, en Washington.

Según indicaron los consulados de México en Los ÁNgeles, Houston, Atlanta, Chicago y Nueva York, hasta este momento, no hay registro de que migrantes mexicanos indocumentados, hayan sido detenidos en el vecino país.

Hace poco más de un mes, representantes de México y Estados Unidos, se reunieron en la capital de Estados Unidos, para llegar a un acuerdo luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a productos mexicanos.

El grupo de delegados, dirigido por Ebrard, logró detener los aranceles y llegaron aun acuerdo con Estados Unidos; México, tendría que reducir el número de migrantes que intentaban cruzar a E.U.

Te podría interesar: Gobierno de Estados Unidos regresó 20 mil migrantes a México

Esto si pasó, y el resultado fue tan bueno, que el mismo Trump, felicitó al Gobierno de México por el trabajo que estaban haciendo tanto en la frontera con "los gringos" como en la fontera sur de México, con Guatemala, pues se enviaron a miles de elementos de la Guardia Nacional.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos