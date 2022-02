Ebrard llama a canciller de España para arreglar malentendido por propuesta de AMLO

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, sostuvo una llamada con José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España para “aclarar” el malentendido por la propuesta hecha por el presidente AMLO de hacer una “pausa” en la relación bilateral entre ambas naciones.

La llamada se llevó a cabo luego de la polémica generada por el presidente, pese a ello dicha conversación “transcurrió en buen tono habitual entre ambos”. No se dieron más detalles sobre la conversación entre los dos ministros, por lo que se desconoce si Albares obtuvo las aclaraciones que estaba buscando.

El pasado miércoles 9 de febrero Ebrard indicó que las palabras del presidente causaron “sorpresa” pero indicó que sus palabras se dieron “en un contexto informal a la pregunta de un periodista y, por supuesto, no suponen una posición oficial o comunicada”.

Por su parte, el canciller español José Manuel Albares, indicó que la relación entre ambos países es una relación estratégica la cual va más allá de las “ declaraciones verbales súbitas o declaraciones puntuales”.

AMLO salió a aclarar su propuesta

El presidente también salió a aclarar sus palabras, indicando el pasado jueves que la “pausa” que propuso no se trata de una ruptura, sino de entrar a una “etapa nueva” en la relación entre ambas naciones.

“Lo que dije ayer es vamos, por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa, no hablé de ruptura, no, vamos a serenar la relación que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpas, ¿no lo han hecho? no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio”, indicó el presidente en su conferencia de prensa del 10 de febrero.

¿Qué relación tiene España con México?

El malentendido logró arreglarse entre los cancilleres

De acuerdo con el canciller José Manuel Albares, el país de España “es el segundo inversor en México y cuenta con 7.000 empresas en ese país. La inversión española se eleva por encima de 70.000 millones de euros (80.000 millones de dólares] y la mexicana en el país español supera los 25.000 millones [28.600 millones de dólares]", es por ello que las declaraciones del presidente AMLO causaron gran polémica.

