Ebrard asegura que La Barbie sigue en custodia de EE.UU.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que Édgar Valdez Villareal, La Barbie, continua en custodia de las autoridades de EE.UU. por lo que descartó que el narcotraficante haya sido puesto en libertad.

“Nos han dicho que está bajo custodia de la autoridad, no lo han puesto en libertad (...) El compromiso que tienen es que, si eso llegase a suceder, nos tienen que informar antes”, señaló el canciller durante una conferencia de prensa en Querétaro el miércoles 7 de diciembre.

Ebrard señaló que en caso de que La Barbie sea liberado se tendrá que dar información antes a las autoridades mexicanas. Las declaraciones del secretario se dan a una semana de qué medios hayan reportado que Valdez Villareal ya no aparecía entre los registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos.

La Barbie podría ser un testigo protegido

El registro del narcotraficante en la BOP sale como si no estuviera en custodia

Como se ha dado a conocer en La Verdad Noticias, unas de las suposiciones sobre la situación de La Barbie es que actualmente se encuentra bajo custodia de EE.UU. como un testigo protegido, sin embargo, no se cuenta información suficiente para verificar o negar esta suposición.

“No está en custodia BOP” (NOT IN BOP CUSTODY), lee en los registros del pasado lunes 28 de noviembre. BOP hace referencia a la Agencia Federal de Prisiones por las siglas de su nombre en inglés (Federal Bureau of Prisons).

Hasta el miércoles 7 de diciembre en los registros de la BOP, Édgar Valdez Villareal continúa como no en custodia. El 29 de noviembre Marcelo Ebrard solicitó a la Embajada de EE.UU. el saber si La Barbie continuaba bajo custodia.

Por su parte, el portavoz de la Agencia Federal de Prisiones, Benjamín O’ Cone, señaló que la razón por la cual se realizó el cambio de registro de La Barbie podría tener relación con motivos “de seguridad, protección o privacidad”.

¿Qué beneficios tiene un testigo protegido?

Se teoriza que La Barbie fue puesto como testigo protegido

Los testigos protegidos suelen tener como beneficio, tras corroborarse que la información brindada es cierta y útil para las autoridades, es la reducción de su condena, el colaborar con las autoridades no le asegura la libertad al delincuente.

