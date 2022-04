ESPECIAL: Lourdes Mendoza, en busca de la credibilidad perdida

Lourdes Mendoza en entrevista exclusiva con La Verdad Noticias

La periodista mexicana Lourdes Mendoza busca recuperar su vida personal y la credibilidad que en 33 palabras le arrebató el ex funcionario Emilio Lozoya y con las que una carrera de 25 años está en entredicho por las declaraciones de éste al enfrentar a las autoridades mexicanas.

Todo comenzó el 20 de agosto del año 2020 cuando su nombre fue filtrado junto con otras 16 personas en la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) formuló para aprehenderlo y publicado en medios de comunicación.

Hasta la fecha nadie entiende ciencia cierta por qué una reportera, en ese entonces con 23 años de experiencia en periodismo financiero, tuvo que ser involucrada dentro de la investigación que persigue al principal acusado en México de la corrupción generada por la firma brasileña Odebrecht.

Nadie logra explicarse por qué Lozoya, uno de los hombres más cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto, tuvo que acatar la orden del entonces secretario de hacienda Luis Videgaray, de supuestamente comprarle una bolsa Chanel a la periodista.

“Luis Videgaray Caso me instruyó a que, en cuanto recibiera el dinero en efectivo, se comprara una bolsa de mujer de la marca Chanel para regalársela a su amiga la periodista Lourdes Mendoza”, señaló el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Con esas 33 palabras, Emilio Lozoya, un hombre denunciado por autoridades mexicanas por corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias y crimen organizado, echó por tierra la credibilidad de la periodista.

Cómo nació Lady Chanel

A mediados de agosto de 2020 fue filtrada a los medios de comunicación la denuncia que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, había presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) el día 11 de ese mes. Consistía en 60 páginas de señalamientos contra 16 políticos y una sola mujer: la periodista Lourdes Mendoza

Sus declaraciones atribuían actos de corrupción cometidos por funcionarios de diversas escalas, incluidos tres ex presidentes, a cambio de exorbitantes cantidades de dinero.

En el caso de la también columnista, Lozoya aseguraba que una bolsa y el pago de la colegiatura de su hija, cubrían el precio de su pluma.

La filtración provocó una oleada de ataques contra Mendoza que escaló desde la descalificación en redes sociales, donde se le colocó el mote de “Lady Chanel”, hasta hacerla perder su trabajo en la firma Radiópolis.

Para reivindicar su trabajo, como mujer, madre y periodista, Lourdes Mendoza emprendió una cruzada legal y la búsqueda de pruebas en contra de los dichos de Lozoya Austin, con las que presentó una demanda por la vía civil el 31 de agosto de 2020 en contra del ex funcionario de Pemex por daño moral.

-Si lo tuvieras frente a frente otra vez ¿qué le dirías?

-“Además de un criminal y vulgar mentiroso, ¡qué poco hombre eres! Le preguntaría ¿por qué?

Mendoza Peñaloza, en su casa habla en entrevista con LA VERDAD, en espera de la primera sentencia por la demanda que presentó por el posible delito de daño moral por el alcance mediático que tuvo la publicación de los dichos de Lozoya. Sentencia que podría darse a más tardar el próximo 3 de mayo.

-¿Temes por tu vida?

“Sí, sin duda. A ver… ¿tú no temerías cuando para Emilio Lozoya y su familia dicen que yo lo metí a la cárcel? Pero yo no lo metí a la cárcel. Yo fui a sacar una foto. Fui a evidenciar el trato de Mirrey que le estaban dando la Fiscalía General y la 4T. Eso fui a hacer, es un medio de defenderme, porque no me están dejando tener justicia”.

Mendoza Peñaloza se refiere a la noche del 9 de octubre del año pasado, cuando gracias a una llamada supo que Emilio Lozoya Austin se encontraba cenando en el restaurante Hunan en las Lomas de Chapultepec.

Datos y cifras de las principales redes usadas en México establecen que las fotografías tomadas esa noche por Mendoza Peñaloza alcanzaron a 55 millones 179 mil 94 personas de forma aproximada.

Twitter confirmó a LA VERDAD que en sus espacios 362 mil 606 personas hablaron del tema, mientras que en Facebook unos 2 millones 210 mil 318 cuentas participaron en la viralización del tema y en Google fueron publicadas mil 378 notas al respecto.

Razones para sentir miedo

Las acusaciones de corrupción generadas desde la compañía brasileña Odebrecth hicieron que el ex presidente peruano Alán García se suicidara en abril del 2019 momentos antes de que la Policía entrara en su casa para aprehenderlo.

En Colombia en noviembre de 2018 Enrique Pizano y su hijo murieron en condiciones extrañas. Pinzano, uno de los auditores del Caso Odebrecht en ese país, fue quien realizó las denuncias más importantes en contratos y sobornos en el que participaron consorcios colombianos y la empresa entre 2010 y 2014.

Antes de morir, el ex auditor intentaba que la justicia estadounidense lo convirtiera en testigo protegido a cambio de la evidencia que poseía. A su muerte se sumó el fallecimiento por envenenamiento con cianuro de su hijo Alejandro.

Al de Odebrecht se le ha etiquetado en el mundo como el más emblemático tema que logró corromper a centenares de funcionarios públicos en 12 países del mundo.

En México los miembros de la compañía señalaron a Emilio Lozoya como el encargado de recibir los sobornos, para recibir adjudicaciones de contratos multibillonarias.

¿Justicia Selectiva?

La sentencia de la denuncia por daño moral que interpuso Mendoza Peñaloza podría darse a más tardar el próximo 3 de mayo y el equipo de proyectistas que trabajas en el caso, al parecer presentará una decisión contraria a la denuncia de la periodista mexicana.

Lourdes Mendoza recuerda que en alguna ocasión fue denunciada por Manlio Fabio Beltrones, a quien le ganó el caso, y en otra ocasión el líder minero Napoleón Gómez Urrutia amagó con demandarla a ella y al Grupo Reforma, con los periódicos El Norte y Mural incluidos.

“Conmigo se ensañaron. Éramos 17 (en la denuncia), yo era la única mujer, la única periodista, la única a la que hiciste discriminación, a la única a la que le hiciste todo, fue a mi. ¿Por una bolsa?

“Todos por miles de millones ¿Yo por una bolsa? ¿Yo la única mujer? ¿Yo prensa? Entonces en mí conjuntaste todos los odios, las fobias, se concentraron en mi persona.

“A las mujeres en este gobierno nos han invisibilizado por completo. ¿Las mujeres por una bolsa? ¿La prensa vale tan poco que por una bolsa nos podemos vender? No señor, tenemos diferentes niveles de periodistas, no todos tenemos lo que tú tienes y yo tengo y muchos tenemos”, reclama la periodista.

- ¿Qué aprendizaje te ha dejado esto como periodista y como mujer?

“Yo no había entendido lo difícil que es acceder a la justicia. ¿Qué aprendizaje me ha dejado?, el valor de LA VERDAD. La resiliencia que tengo como mujer, como madre.

“Que mis principios y los valores, y la mujer en la que me he convertido y que creo estar educando a mi hija, vale todo. Vale todo dar la batalla y vale todo por tener una mejor prensa, vale todo por tener un México más democrático.

“Yo no entendía esto de la democracia cuando muchas de mis amigas me decían, oye, es que hay que hablar de las cuotas y que seis mujeres para candidatas a gobernadores y yo volteaba y decía no, no, no.

“Hoy entiendo cómo nos borraron y cómo las mujeres si no nos damos la mano y si la prensa no nos damos la mano, porque no es el que cubre la nota roja, todos somos uno y todos somos este país, y todos tenemos obligaciones. Así como derechos, también tenemos obligaciones de poner una plantita, una semilla”.

Algo no cuadra…

-A partir de que ves tu nombre en la publicación en la que te mencionan, que te regalaron una bolsa, que les pediste la colegiatura de tu hija, en ese momento ¿cómo empiezas a decir, me voy a defender?

Y antes de eso, ¿tú tuviste alguna relación de fuente periodística con Emilio Lozoya y Luis Videgaray? ¿Asististe a comidas con ellos?

“El gobierno de Peña nunca me quiso. Peña Nieto no me quería mucho porque cuando decide casarse siendo Gobernador todavía, él declaró que no había utilizado medios públicos, que nada del erario sacó.

“Y le dices, cerraste la calle, la calle es pública; cerraste la Catedral, la Catedral es pública; a todos los trabajadores de Casa Toluca los acuartelaste, ¿eso no es usar el erario para casarte? Y desde ahí ya no me quisieron tanto.

“Emilio Lozoya varias veces estuvo muy enojado conmigo por las publicaciones que le hice. La primera publicación que le hice se llamó “El Dueto Maravilla”, que eran Froylán Garcí y Enríquez Autrey. Hoy nadie habla de ellos, hoy hablan de Lourdes Mendoza que recibió una bolsa, lo cual ya probé que es una difamación y que es mentira.

“Don Froylán, que venía de la embajada de México en Washington de ver temas de agricultura y era el segundo de abordo de Pemex. Y a Arturo Enríquez Autrey, le creaste Procura. Era la entidad para comprar todos los insumos de Pemex. ¿Dónde están?”.

Durante esa dirección de Lozoya, explica la periodista, en cuatro años se duplicaron la deuda de Petróleos Mexicanos a 106 mil millones de dólares.

“Al cierre del gobierno de Peña Nieto, nunca antes había habido un director de Pemex que tuviera tan baja productividad, tan baja extracción de barriles de petróleo.

“Ya no es un chisme que cobraban por citas. Ya no es un chisme que si quería cobrar lo que te debo, me tienes que dar un moche. Todo eso ha desaparecido.

“Hoy te dicen que va a salir porque va a resarcir el daño con 10 millones de dólares. Repito: Eso nada más es la untada de guante que le dio Odebrecht”.

El valor de una fotografía…

El impacto de la famosa fotografía de Emilio Lozoya en el restaurante Hunan tomada por Lourdes Mendoza Peñaloza tendría un valor de 157 millones de pesos de acuerdo con un Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA).

Según el estudio de la Central de Inteligencia Política (CIP), que aplica una metodología que mide el impacto del despliegue de información sobre temas mediáticos, dicha cantidad es lo que se habría pagado en medios de comunicación si la información fuera comprada.

La consultora mide, compara y contrasta tendencias mediáticas en el reporte y generación de reputación de impacto nacional.

El caso fue desglosado por la CIP en 12 temas con mayor impacto mediático, con tres tópicos que comprenden el 72% de la cobertura total:

El día que Lourdes Mendoza toma la fotografía y la comparte (63 millones de pesos y 40% de la cobertura).

Pero el valor más importante fue que en una imagen exhibió el trato privilegiado que había de parte de la Fiscalía General de la República para Emilio Lozoya.

