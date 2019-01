EN VIVO: Conferencia matutina de AMLO sobre la explosión del ducto en Hidalgo

En la conferencia matutino del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, se dieron a conocer los sucesos de la terrible tragedia en Hidalgo, sobre la explosión de un ducto de Pemex, que desafortunadamente cobró la vida de personas que se encontraban en el lugar.

El gobernador de Hidalgo Omar Fayad, lamenta la tragedia ocurrida, indico que el saldo hasta el momento es de 66 personas fallecidas y 76 personas heridas entre leves, medianas y graves que están en diferentes hospitales, entre las personas que se encuentran heridas hay niños menores.

Cabe mencionar que los hechos sucedieron debido a la perforación que realizaron los habitantes para extraer de manera ilegal combustible en un ducto en Tlahuelilpan, durante la tarde del día de ayer estaban robando el combustible que era ordeñado por presuntos hucachicoleros en Hidalgo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mostró algunas imágenes donde se muestran a los habitantes de Tlahuelilpan en el momento en que estaban realizando el robo del combustible.

"Tenemos que seguir con el plan de acabar con el robo de combustible y con estas prácticas, no vamos a detenernos, vamos a erradicar esto, que no solo daña materialmente, no solo es lo que pierde la Nación por este comercio ilegal, este mercado negro de combustible, sino el riesgo y el peligro de vidas humanas". Mencionó AMLO.