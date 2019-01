EN VIVO: Conferencia matutina de AMLO este viernes 4 de enero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), realiza este 4 de enero la habitual conferencia matutina en el salón Tesorería en el Palacio Nacional en la Ciudad de México.

El 03 de enero en Morelia, Michoacán, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló del compromiso de garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos.

Para esta misión AMLO estuvo acompañado de dos servidores públicos: Jorge Alcocer, secretario de Salud y Germán Martínez, director del IMSS. Cabe mencionar que el Plan Nacional del IMSS contempla la descentralización del Instituto.

En la conferencia matutina de ayer, AMLO dio a conocer que presentará sus bienes y también dio a conocer que todos los funcionarios de la presente administración deberán hacer pública su declaración de bienes.

“Todo servidor público tiene que dar a conocer sus bienes y transparentarlos; por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes, el que no dé a conocer sus bienes alegando de que la ley no se lo exige no va a poder desempeñarse en este gobierno; transparencia es transparencia”, afirmó López Obrador.